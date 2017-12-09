Saturday, December 09, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські закликали дітей не мовчати про випадки насилля

Деталі
грудня 09, 2017

Поліцейські, медичні та соціальні працівники провели для студентів запорізького коледжу акцію «Мовчати не треба».
6 грудня у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» працівники відділу ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області, Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і мобільної бригади соціально-психологічної допомоги відвідали коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету.

Захід відвідали близько 100 студентів 1 курсу. Зустріч відбулась у формі бесіди, під час якої гості відповіли на усі питання, що цікавили молодь. Також підлітки подивилися тематичні фільми.

Наприкінці заходу поліцейські закликали молодь не мовчати про випадки насилля та розповіли, куди треба звертатися постраждалим.

Нагадаємо, що в рамках Всеукраїнського тижня права та соціальної акції «Школа і поліція: моя Україна – правова держава» співробітники Мелітопольського відділу поліції провели освітній захід для школярів.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large99

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 