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Поповнення особового складу 9-го полку оперативного призначення

Деталі
грудня 11, 2017

У військовій частині 3029 Національної гвардії України молоді солдати осіннього призову склали Військову присягу на вірність українському

народові. Урочистий захід традиційно розпочався з виконання Державного гімну та винесення Бойового прапору частини.
Далі до молодого поповнення звернувся командир 9-го полку оперативного призначення НГУ полковник Олександр Хоменко: «У цей урочистий день ви присягаєте не тільки залишатись вірними Батьківщині, але й боронити, захищати та піклуватись про Україну. Це справжній чоловічій вчинок. Тому я бажаю кожному з вас наснаги, мужності, витримки та мирного неба над головою та домівками ваших близьких».
По завершенню ритуалу складання присяги з Божим благословенням виступив Єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій, який є архієреєм Української Православної Церкви Київського Патріархату, після чого капелан нашої частини окропив святою водою бійців полку та подарував їм символічні хрестики та іконки. Також з теплими словами та побажаннями виступила мати молодого солдата Світлана Пасюк, яка привітала хлопців та побажала їм терпіння та наснаги, запевнивши, що всіх їх люблять та чекають вдома.
Після проходження урочистим маршем та виконання полкової пісні, військовий оркестр частини виконав свій фірмовий виступ зігравши для гостей свята популярні хіти української музики дивовижно дефілюючи під них.
По завершенню урочистостей близькі та друзі вітали свої рідних воїнів теплими та щирими обіймами, ледве стримуючи сльози. «Я дуже пишаюсь вибором свого старшого брата та підтримую його» - поділився брат солдата Олександра Устименко – Його чекають непрості випробування, але я впевнений в його силах! Він мав велике бажання йти саме в Національну гвардію України, тому що тут дуже насичення військова служба.»
Для гостей частини також приготували святковий концерт музичного гурту «3029», після якого командир частини поспілкувався з батьками та близькими молодих гвардійців, щодо умов проходження служби та відповів на усі турбуючи їх питання. Після чого військовослужбовці пішли у своє перше звільнення в місто.

 


Олег Соловйов

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