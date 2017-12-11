Деталі грудня 11, 2017

Згодьмося: винесена в заголовок «гаряча» проблема сягнула рівня національної безпеки, про що йшлося у матеріалі «Золото, по якому щодня

топчемося…» («ЗП», №33 від 17.08.2017). А й справді, на отчих теренах гори сміття повсюдно ростуть, ніби тісто на дріжджах, вже займаючи, за даними Мінекології України, у вигляді офіційних і стихійних звалищ територію чималої європейської держави – Данії! Водночас набирає силу інша заковика – якісної нейтралізації цього жахливого «вінегрету», особливо із вмістом токсичних компонентів: полімерів, ртуті, свинцю, отрутохімікатів, прострочених ліків, гумових виробів, відпрацьованих нафтопродуктів. Ось тут на перший план і виступає… соціальна психологія – готовність населення, котре опинилося у зоні ризику «окурювання» згубним смогом, дружно й рішуче виступити на захист власних інтересів. Подібно мешканцям такого любого «європейського дому», де давно звикли безкомпромісно боротися з НАЙМЕНШИМ виявом природоохоронного нехлюйства на виробництві та в побуті. Свідчення тому – практична відсутність звалищ: весь мотлох одразу, без «пересадок» спрямовується на сміттєпереробні заводи, які працюють за безперервним циклом, продукуючи вторинно використовувану сировину – опалювальний газ, папір, картон, різноманітні наповнювачі, пластикову стружку тощо. Ну, чому у нас не так?! Відповідь напрошується сама по собі: влада не поспішає реалізовувати свої ж установки, а народ не нагадує їй про це. Мовляв, моя хата скраю – начальству видніше… Красномовний приклад – налагодження на заводі будівельно-опоряджувальних машин (ПАТ «БОМ») резонансного бізнесу всупереч позиції Дніпрорудненської міськради, висловленій ще в травні 2011 р.

Хотіли, як краще…

Тоді місцеве самоврядування мало намір виступити співзасновником у створенні вкрай потрібного підприємства із сортування та переробки твердих побутових відходів (ТПВ). За жорсткої перестороги – його відстань од міста не менша 12,5 км при попередньому узгодженні проектної документації на сесії міськради. Причому, «на випадок виявлення у статутних документах, проектній документації на будівництво відповідного підприємства або в його діяльності факторів, що негативно впливають на стан здоров’я мешканців міста, їхню життєдіяльність і входять у суперечність з інтересами територіальної громади, дане рішення підлягає невідкладному перегляду на сесії міськради». Коли б то так…

Важко не погодитися з аргументами члена міської комісії, інженера-еколога КУП «Наш дім» Віктора Вавіла: завод розташований у межах поселення, а не за десяток з «хвостиком» кілометрів від нього; до житлових кварталів – менше 700 метрів, дачні ж ділянки вчетверо ближчі. Поблизу – стадіон, що збирає на свята ледь не половину тутешнього загалу, залізнична платформа, по якій щодня проходить основна маса працівників Запорізького залізорудного комбінату, землі Національного природного парку «Великий Луг», три квартири пожежників, сироробний комбінат «Моліс», де зовнішнє повітря використовується при виготовленні сухої сироватки. Аналогічна картина – і з «попереднім узгодженням» проектної документації підприємства, реакцією влади на його «суперечність інтересам територіальної громади». Не з пальця ж висмоктані численні скарги городян на погіршення повітря, забруднення грунту, підвищення захворюваності, засихання фруктових дерев, навіть… загибель бджіл. І ця ганебна катавасія триває вже добрих півтора року!

Чому столичний бізнес «запав» на віддалену провінцію?

Тут би й згадати чинним депутатам, які в ході адміністративно-територіальної реформи отримали значно ширші права, позицію попередників про невідкладність сесійного перегляду умов прийому підприємницьких «квартирантів» – порушників меж допустимого. Пам’ятаєте Шевченкове: «У своїй хаті своя правда і сила, і воля»? Аж ні, все розглядають, розмірковують, апелюють до «компетентних органів» замість того, аби твердо, остаточно поставити крапку на геть задавненій гризоті.

Відтак основний орендар – київська фірма ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» – й продовжує, м’яко кажучи, спірну господарку. При цьому, як стверджувалося в роз’ясненні, вміщеному рік тому – 27.09.2016 на міському сайті від імені організаторів новації, її технологія не несе загрози прилеглим мешканцям, повторюючи сутність первинної Заяви про наміри. Додаймо сюди уточнення Заяви про екологічні наслідки діяльності: «Збирання, тимчасове зберігання відходів здійснюються з наступним вивезенням на підприємства, що мають відповідну ліцензію на поводження з цими відходами. Будь-яка переробка відходів (механічна, термічна тощо) на проммайданчику не передбачена» («Нова Таврія» за 22.12.2012 та 6.02.2013). Питається: чому б тоді не пристати на максимальну відкритість таких безневинних зберігально-невиробничих потужностей для зняття громадських «упереджень»? Зокрема, не налагодити ЦІЛОДОБОВИЙ моніторинг хімічного складу атмосферних викидів, зважаючи на неузгодженість екобезпеки з місцевим самоврядуванням, брак обговорення проекту у міськраді та громадських слухань.

Ну, а підтвердиться запевнення про «реальну, справжню, живу допомогу нашій державі у боротьбі за екологію» – стяг вам у руки, благородні першопрохідці очищення землі запорізької від рукотворної отрути! Тоді все стане на свої місця: достеменні факти – найкращі судді у подібних конфліктах. Та й 4-ою статтею Закону України «Про екологічну експертизу» передбачено її організацію для «упередження негативного впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей». Технічна ж сторона справи не складає жодних труднощів: існує широкий вибір приладів, систем атмосферного моніторингу, в тому числі й вітчизняних – ПАТ «Украналіт». Крім того, невже в Києві залишилося так мало негараздів зі шкідливим «відхідняком», що спеціалізована на його обробці тамтешня фірма під гучною назвою подалася за тридев’ять земель, аж у запорізьку глибинку?

Нетлінний спадок Остапа Бендера

Їй-бо, хотілося б вірити щирості викладеної на згаданому сайті мотивації: «Звичайно, папір все стерпить. Можна довго розповідати про акції з очистки території, про вплив атмосферного повітря, але хоча б іноді слід приносити користь суспільству реальними справами». Ну, що ж, поживемо – побачимо, хто має рацію та більш акуратно використовує «папір», – критикани-городяни чи альтруїсти-бізнесмени? Насамкінець, викликає здивування, яким побитом підприємницькій структурі зі статутним капіталом всього в тисячу гривень вдалося отримати ліцензію та розгорнути капіталоємку, технологічно складну, багатопрофільну діяльність по збиранню, перевезенню, зберіганню, переробці й утилізації промислово-побутових відходів, зазвичай, вельми небезпечних? Мимоволі пригадується достославна ільф-і-петровська контора «Роги й копита». Щоправда, вочевидь, із впливовим «дахом». Інакше важко зрозуміти тривалу й безплідну тяганину цілого міста із сумнівною зайдівською формацією. Адже до того аналогічні спроби «ощасливити» дніпрорудненців проблемними викидами з «БОМівської» території (зведення цеху по виплавці феросплавних сполук або здача в оренду міжнародній благодійній організації «Комітет сприяння правоохоронним органам» під збирання й тимчасове зберігання промислового непотребу) були оперативно й беззастережно відхилені активом та керманичами. Невже столична «прописка» і зв’язки нинішніх нав’язливих претендентів на руку й серце придніпровської громади такі вагомі?

Юрій СКИБА,

журналіст-пенсіонер

м. Дніпрорудне