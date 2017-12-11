Деталі грудня 11, 2017

Конгрес українців Канади разом з Канадсько-українською фундацією оголосив про створення Фонду захисників України, повідомляє сайт

КУК. Фонд в сумі $100 000 буде використаний для реабілітації та підтримки поранених солдатів та ветеранів України. Організації, які працюють над проектами у цій галузі, зможуть подати заявку до фонду на фінансування. У найближчі тижні КУК оголосить прийом заявок на фінансування.

«Завдяки щедрій підтримці жертводавців під час урочистого прийому для української команди «Ігор Нескорених» конгрес матиме змогу підтримувати проекти, які працюють на користь поранених солдатів та ветеранів, – зазначив національний президент КУК Павло Ґрод. – Оскільки Росія продовжує вести війну проти України, наш обов’язок – надати підтримку захисникам України. Конгрес має за честь допомогти цим хоробрим чоловікам та жінкам, які надихають усіх нас».