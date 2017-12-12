Подяка ветерану АТО

Деталі грудня 12, 2017

Ветеран АТО Святослав-Андрій Грушевський у Запоріжжі вперше почув слова подяки за службу від водія місцевої маршрутки. «Увечері сів у

75-у маршрутку. Пред'явив і назвав посвідчення інваліда війни…Водій попросив...праву руку. «Дякую за те, що воював, брате!» - сказав і потис її. Щось таки змінюється в Запоріжжі!», - написав ветеран у своїй сторінці у соцмережі. Нагадаємо, що цей же ветеран війни кілька місяців тому фігурував в гучному скандалі з маршрутником. Водій автобуса відмовився везти його за пільговим посвідченням і хамив йому протягом всієї дороги. В результаті - зав'язалася бійка. Наслідком цієї події стали кілька акцій ветернаів АТО під стінами міськради і в підсумку - створення спеціальної комісії за дотриманням правил перевезення за участю представників ветеранських організацій.