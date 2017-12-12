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Подяка ветерану АТО

Деталі
грудня 12, 2017

Ветеран АТО  Святослав-Андрій Грушевський у Запоріжжі  вперше почув  слова подяки за службу від водія  місцевої маршрутки. «Увечері сів у

75-у маршрутку. Пред'явив і назвав посвідчення інваліда війни…Водій попросив...праву руку. «Дякую за те, що воював, брате!» - сказав і потис її.  Щось таки змінюється в Запоріжжі!», - написав ветеран у своїй сторінці у соцмережі. Нагадаємо, що цей же ветеран війни кілька місяців тому фігурував в гучному скандалі з маршрутником. Водій автобуса відмовився везти його  за пільговим посвідченням і хамив йому протягом  всієї дороги. В результаті - зав'язалася бійка. Наслідком цієї події стали кілька акцій ветернаів  АТО під стінами міськради і в підсумку - створення спеціальної комісії за дотриманням правил перевезення за участю представників ветеранських організацій.

 

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