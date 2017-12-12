У м. Запоріжжя вшанування жертв землетрусу у Вірменії

Деталі грудня 12, 2017

У Запоріжжі провели пам’ятні заходи, присвячені річниці землетрусу у Вірменії 1988 року.

У концертному залі БК «ЗАЗ» відбувся

концерт камерної музики. У цей вечір для всіх виступив камерний квінтет «Містерія» (володарі гран-прі Міжнародного конкурсу камерної музики в Італії) з творами відомих світових композиторів, а також молодий талановитий піаніст Роберт Ованесян Роберт, лауреат багатьох міжнародних конкурсів.

Вшанувати пам'ять жертв землетрусу а Вірменії прийшли не тільки представники Вірменської діаспори а й багато жителів міста, представники влади, національно-культурних товариств, представники духовенства. Вечір розпочався з молитви під проводом настоятеля Вірменської Апостольської Церкви у Запоріжжі отця Юсіка, по завершенні якої учасники заходу поринули в атмосферу класичної камерної музики.