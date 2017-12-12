Виставка до дня інвалідів

Деталі грудня 12, 2017

Виставку творчих робіт дітей з функціональними обмеженнями організував Веселівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей

та молоді до Міжнародного дні інвалідів . На виставці «Наші руки золоті» представлені чудові витвори семи маленьких мешканців Веселівщини, які повною мірою розкривають талановитість і неповторність кожної дитячої душі. Роботи виконані в різних техніках: це і вишивки бісером, і бісероплетіння, і малюнки, і композиції з використанням природніх матеріалів, і шиті м’які іграшки тощо. Усі роботи були яскраві та дуже талановиті, наповнені світлом та надією. Діти - інваліди – це не лише діти з особливими потребами, а й діти з особливими талантами, особливою силою та особливою вірою у щасливе майбутнє. Відвідувачі виставки змогли на власні очі переконатися в цьому. Кожний учасник заходу за свою майстерність отримав заохочувальний подарунок. Хочеться вірити, що саме такі заходи відкриють двері до суспільства багатьом хлопчикам і дівчаткам з функціональними обмеженнями і змусять повірити у свої сили, знайти друзів, обрати професію та відшукати шлях до самовираження.