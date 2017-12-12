Відзнаку «За відвагу» ліквідатор Романиченко заробив, ліквідовуючи пожежі у Чорнобилі

Деталі грудня 12, 2017

Перспективний радянський спортсмен Анатолій Романченко не уявляв, що все

життя віддасть пожежній службі. Ще зі школи

він займався футболом, волейболом,

баскетболом, легкою атлетикою та лижним спортом. Робота пожежного була

низькооплачуваною, а тому пожежні частини були укомплектовані приблизно на 70%.

Радянська влада закликала молодих людей йти працювати до пожежної охорони. 18

років було Анатолію Романченку, коли прийшло повідомлення з відділу кадрів

Управління внутрішніх справ про направлення його на навчання до Харківського

пожежно-технічного училища. На щастя, тут він також мав змогу продовжити заняття

спортом. Спочатку це був біатлон та кульова стрільба, а згодом зацікавився й

пожежно-прикладним спортом, яким продовжував займатися наступні 20 років свого

життя. Анатолій Романченко став членом збірної з ППС України та Радянського

союзу. У 1965 році отримав звання майстра спорту СРСР. Брав участь у перших та

других міжнародних змаганнях з ППС в Югославії. Неодноразовий чемпіон України

по висувній драбині та пожежній естафеті. З 1972-го по 1978-й рік Романченко був

тренером збірної області з ППС.

Тепер у Анатолія Івановича є не тільки спортивні нагороди. У 1986 році за

проявлену мужність під час ліквідації пожежі в трансформаторі електропечі

Запорізького феросплавного заводу він отримав медаль «За відвагу на пожежі». У

2007 році Союз «Чорнобиль України» нагородив Романченка нагрудним знаком «За

відвагу».

До Чорнобилю Анатолій Іванович потрапив 20 жовтня 1989 року. До 20 квітня

1990 року він виконував обов’язки оперативного чергового по надзвичайній

радіаційній зоні у ВПЧ-2 з охорони ЧАЕС. «Моя доля тоді вирішилася протягом 15-ти

хвилин, - згадує Романченко, - зателефонували з Києва і сказали, що потрібна людина,

яка б знала функції диспетчера та мала досвід керівництва гасінням пожеж». У

Анатолія Романченко такий досвід складав на той момент 10 років. Його одразу

відрядили до Чорнобиля. Він знав про небезпеку роботи в радіаційній зоні, він чув

достатньо страшних розповідей співробітників, які вже там побували. Він бачив, як

молоді енергійні хлопці поверталися з Чорнобиля хворими інвалідами на все життя.

Після перебування в небезпечній зоні діагнози були невтішні: захворювання опорно-

рухового апарату, кровоносної системи, серцево-судинні хвороби. Ліквідаторів аварії

відправляли тоді на лікування до санаторію Міністерства внутрішніх справ. Проте,

Чорнобильці протягом усього життя мають великі проблеми зі здоров’ям і постійно

хворіють. Анатолій Романченко розповів, що найчастіше виникають хвороби

суглобів, через те, що з роками кальцій виходить з організму, а залишається метал

стронцій. У чорнобильців спостерігається значне погіршення зору та змінюється

склад крові через велику дозу отриманої проникної радіації. «Яскравим прикладом

того, як радіація впливає на живий організм, є рижий ліс. - Розповідає Анатолій

Іванович, - Сосновий ліс, що ріс приблизно в 200 метрах від 4-го енергоблоку, за

травень-місяць 1986-го зовсім висох і став рижим, тобто мертвим».

В Чорнобильській зоні були як бета-випромінювання, які осідають на шкірі, так

і гамма-випромінювання, що залишаються в організмі назавжди... «В небезпечній

зоні видавалися марлеві пов’язки, - згадує вогнеборець, - зараз про це страшно й

говорити, адже вони абсолютно не рятували від радіації».

У 1989-му в Анатолія Романченка було вже двоє доньок. «Добре, що дружина в

повній мірі не усвідомлювала, яку небезпеку несе в собі Чорнобиль, - говорить

Анатолій Іванович, - адже я б всеодно поїхав, а вона б тільки ще більше

непокоїлась».

«Згадки про Чорнобиль – найтяжчі», - говорить Романченко. За його

функціональними обов’язками, через день він робив обліт зони відчуження на

гелікоптері. «Повна пустота, від якої у дорослих чоловіків мурашки йшли по шкірі, й

досі стає перед моїми очима», - пояснює Анатолій Іванович.

Пожежі в зоні були дуже серйозними. Навкруги торфянники і мертві сухі лісні

масиви. Людей майже немає, а тому пожежу виявляли, коли вже в небі бачили великі

хмари чаду. «Прибуваємо на місце, - згадує Романченко, - а вогонь охопив вже

площу гектарів у 10-15. Водоймищ поблизу немає. Гасили по 5-6 годин. А

поверталися з пожежі з багровими обличчями. Бо при горінні радіонукліди стронція і

плутонія підіймалися в повітря і осідали на шкіру».

Спочатку радіація лякає саме тим, що її не видно, її не можна відчути на дотик

чи запах... Нібито її немає, але вона всюди. «Навіть ліжко - радіаційно-заражене!, -

емоційно говорить рятувальник. - В перші дні – це страшно, здається, що поряд

ходить смерть. Вона стала супутницею кожного з нас на довгі місяці. Пізніше до

цього якось звикли…».

За час служби в Чорнобилі Анатолій Іванович багато спілкувався з пожежними,

які брали участь безпосередньо у гасінні ядерної пожежі з дня аварії на станції. «Я

товаришував тоді з капітаном Іваном Бутрименко. – Розповідає Романченко. – Так от

він завжди казав, що тільки літо 1941-го може зрівнятися з літом 1986-го. Трагедія

спільна, і біженці, і страх, і самовідданість людей, і фальшивий оптимізм партійного

керівництва СРСР».

Згадуючи ті дні, Анатолій Романченко говорить про співробітників Запорізького

гарнізону, яких знав особисто. Першим до Чорнобиля був відправлений начальник

відділу служби і підготовки Управління пожежної охорони області полковник

внутрішньої служби Василь Завгородній. Був назначений до керівного складу

протипожежної служби МВС СРСР і з гідністю виконав урядове доручення з

організації воєнізованої охорони території ЧАЕС та дезактивації будівель і

споруджень атомної станції.

Старший майстер бази ГДЗС старший прапорщик Валентин Чернов, маючи

армійський досвід, був назначений водієм бронетранспортера, з якого цілодобово

група дозіметристів виконувала заміри ступеня радіаційного зараження на ЧАЕС та

зони відчуження.

Водій загону технічної служби прапорщик внутрішньої служби Олексій Паук

проводив викачку «тяжкої» радіаційної води з-під 4-го енергоблоку.

Не можна не розповісти про людину, професіонала в своїй справі, начальника

нормативно-технічного відділу Управління пожежної охорони Запорізької області

Володимира Афоніна. У зоні відчуження він був назначений до керівного складу

штабу протипожежної служби пожежогасіння МВС СРСР. Очолив роботу

інспекторів, які контролювали протипожежний режим на ЧАЕС. Консультував з

питань пожбезпеки керівництво ЧАЕС та інженерно-технічний персонал. Брав участь

в Урядовій комісії, за що пізніше отримав Почесну грамоту МВС СРСР.

Багато хто за свій подвиг в ім’я людства отримав бойові нагороди СРСР. Наші

співвітчизники, на той момент лейтенанти Правик і Кибенок та майор внутрішньої

служби Телятников – герої Радянського Союзу.

Всього в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС взяли участь 6217 пожежних з усієї

України, серед них - 174 працівники пожежної охорони Запорізької області. На

сьогоднішній день багатьох героїв вже немає серед нас.

«Взаємовідносини в зоні були дружніми, - розповідає Романченко, - ми

відчували себе як на передовій!». Дружать Чорнобильці й зараз, спілкуються сім’ями.

Ще не мало секретів таїть у собі трагедія 1986 року. Але багато хто з

Чорнобильців не хоче спілкуватися з пресою. Надто тяжкі спогади тих часів. «Я

бажаю всім Чорнобильцям довгих років життя, сімейного щастя та благополуччя», -

звертається Романченко до своїх товаришів. В поточному році полковник

внутрішньої служби в запасі Анатолій Романченко відсвяткував свій 73-річний день

народження. У нього дві доньки і улюблениця - онука Влада. Після виходу на пенсію

Анатолія Івановича запросили працювати на виставці пожежно-рятувальної служби,

де він вів екскурсії до 2015 року. Анатолій Іванович розробив стенд з точною

хронологією подій, присвячений трагічним подіям в Чорнобилі. На ньому

відображені всі етапи роботи по ліквідації аварії на ЧАЕС. На стенді розміщено

портрети пожежних Запорізького регіону, які свого часу брали участь у цій нелегкій

справі. Тут імена людей гідних не просто поваги та подяки з боку нових поколінь, а й

звання героїв.

На екскурсії приходили як маленькі діти, юнь, так і студенти, дорослі люди.

Анатолій Романченко відмічає, що відвідувачів завжди цікавив Чорнобильський

стенд. Діти та підлітки часто запитували про події тих часів. «Коли я проводив

екскурсії, - розповідає Романченко, - намагався донести до підростаючого покоління

всю серйозність тієї трагедії, аби вони поважали подвиг простих людей, завдяки

яким існують зараз такі країни, як наша, як Білорусь, Польща, Скандінавія,

Чехословакія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія тощо. На жаль, часто діти дуже

дивувалися тому, що чули від мене. Вони не знали, наскільки масштабною була

трагедія в Чорнобилі. Я вважаю, що діти повинні знати такі факти, адже це наша

історія. Я розповідав юному поколінню про Чорнобиль не для того, щоб налякати, я

хотів навчити їх бути відповідальними у житті та пам’ятати, що кожен з нас –

частинка суспільства і всі ми в тій чи іншій мірі несемо відповідальність за наше

майбутнє.”

Дорослі не ставили питань. Вони пережили страхіття 1986-го і просто дивилися

на стенді у вічі справжніх, сильних духом, сміливих, відчайдушних людей. Пам’ять

про них житиме ще багато років в серцях народу. Пізнавали люди й Анатолія

Романченка на тому стенді. Жінки дивилися лагідними очима, чоловіки мовчки

потискали руку…



Олександра Друян

Прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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