У м. Токмак продовжується контрольна перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

З 5 по 14 грудня у Запорізькій області проходить контрольна перевірка ДСНС України щодо стану реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки.
Сьогодні, 11 грудня комісія ДСНС України проводить перевірку у Токмаку та Токмацькому районі.
У ході запланованих заходів комісія перевірить роботу структурних підрозділів Токмацької міськради, заклади освіти та охорони здоров’я, підрозділи ГУ ДСНС та інші комунальні заклади цивільного захисту.
Крім того, згідно з планами реагування, комісія визначить об’єкт, на якому рятувальники спільно з органами місцевої влади відпрацюють ліквідацію умовної надзвичайної ситуації.
Після цього відбудеться засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб надати принципову оцінку стану реалізації політики у сфері цивільного захисту на території міста та району.
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