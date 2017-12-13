Правове інформування військовослужбовців 9-го полку оперативного призначення

Деталі грудня 13, 2017

Для військовослужбовців військової частини 3029 НГУ, була організована година інформування на тему: Права та свободи людини. Загальна

декларація з прав людини.

Лекцію проводили представники юридичної служби, групи по роботі з особовим складом та психологічного забезпечення. Захід мав на меті довести до військовослужбовців строкової служби основні права та свободи гвардійця і громадянина.

Під час спілкування з строковиками офіцери розглянули такі важливі питання, як:

• Загальні положення декларації прав людини;

• Права та свободи громадянина відповідно до Конституції України;

• Загальні положення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

• Обмеження прав та свобод, що стоються військовослужбовців.

Молоді гвардійці уважно слухали інформацію та наприкінці зустрічі задали офіцерам турбуючи питання на які отримали змістовні відповіді.

Олег Соловйов