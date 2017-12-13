Деталі грудня 13, 2017

У Запорізькій області понад 2,2 тисячі підприємств, установ і організацій, що є підконтрольними об’єктами територіального підрозділу

Держаудитслужби в Запорізькій області. Тож до начальника управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадія Владиславовича Ващенка, який побував на прямій телефонній лінії в редакції газети «Запорізька правда», було чимало запитань і від читачів, і журналістів друкованого видання.

- Геннадію Владиславовичу, сьогодні дуже модне слово «реформування». Воно торкнулося абсолютно всіх структур, бо треба ж йти в ногу з часом. Не обминуло воно й ваш підрозділ: шлях від контрольно-ревізійного управління, Держфінінспекції до Держаудитслужби. В чому саме ці зміни?

- Насамперед, переконливо скажу: це не зміна вивіски, а зміна векторів у роботі. Державна аудиторська служба змінила акценти у своїй діяльності. В результаті реорганізації Держфінінспекції в Держаудитслужбу все більшої ваги у державному фінансовому контролі посідає такий контрольний захід, як державний фінансовий аудит. Завданнями аудиту є не тільки виявлення фактів порушень, неефективного витрачання державних ресурсів, але й пошук причин, які до цього призвели. Ми вдосконалюємо навички проведення контролю у формі аудитів, проведення ревізій із застосуванням елементів аудиту, вчимося ширше дивитися на проблематику в діяльності об’єктів контролю, оцінювати ефективність використання ресурсів держави, розробляти ґрунтовні пропозиції для підвищення якості, покращення роботи підконтрольних галузей і установ.

До того ж у ході реорганізації відбулося й суттєве скорочення кадрів. В цілому штат зменшено наполовину.

- Геннадію Владиславовичу, турбує Вас Наталія. Мене цікавить ось таке питання: ваша установа віднедавна займається аудитом. Але ж є у нас в області приватні аудиторські фірми, в яких можна замовити послуги з аудиту. Чим відрізняється державний аудит від комерційного і чи можна замовити у вас послуги, приміром, приватному підприємству?

- Держаний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності. Державний аудитор здійснює державні фінансові аудити відповідно до порядків їх проведення, затверджених Кабінетом Міністрів України, методики проведення аудиту та згідно з планом заходів державного фінансового контролю, затвердженого в установленому порядку.

Перелік послуг, які надають приватні аудитори (аудиторські фірми) визначається Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту. Діяльність аудиторів у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України, Законом України «Про аудиторську діяльність», іншими нормативно-правовими актами. До речі, дія вже згаданого закону не поширюється на діяльність державних аудиторів.

Основна ж мета діяльності державних аудиторів Держаудитслужби - проведення державних фінансових аудитів, які є складовою урядового контролю, оцінка стану управління державними фінансами, формування за їх результатами пропозицій і рекомендацій щодо усунення виявлених порушень і недоліків у діяльності об’єктів контролю, причин і умов, що призвели чи можуть призвести до нових порушень фінансової дисципліни, підвищення ефективності управлінських рішень, використання державного чи комунального майна, інших активів.

Відповідаючи, Наталіє, на Ваше запитання, хочу додати, що нас «замовити» приватній структурі неможливо, бо ж рамки нашої роботи чітко окреслені у законодавчому полі.

- Коли існувало контрольно-ревізійне управління і Держфінінспекція, то ваші працівники проводили ревізії, а тепер такі перевірки залишились в минулому, поступившись аудиту?

- Це абсолютно не так. Держаудитслужба й далі проводить інспектування (шляхом ревізій). За 11 місяців поточного року ми провели 66 контрольних заходів. І ніхто з нас не знімав завдань проводити ревізії. Втім, мова йде не лише про встановлення порушень фінансово-господарської дисципліни, а й відшкодування завданих збитків. Протягом січня-листопада фахівці управління забезпечили відшкодування втрат на суму понад

55,3 млн. гривень.

Ще одним напрямом діяльності Держаудитслужби є попередження фінансових порушень при проведенні публічних закупівель. При цьому аналіз дотримання законодавства проводиться без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів. За результатами дослідження ризикових закупівель попереджено використання коштів з порушенням законодавства у сфері закупівель на суму 1,3 млрд. гривень (у тому числі відмінено 24 процедури, розірвано один договір на суму 758 тисяч гривень)

За результатами заходів, які вжили аудитори, керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 86 управлінських рішень та врахували 44 пропозиції за підсумками державних фінансових аудитів.

Правоохоронним органам передано матеріали 42 контрольних заходів, за результатами яких розпочато 18 досудових розслідувань та вручено 23 письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До підприємств, установ та організацій під час ревізій, в яких виявлені порушення, у 56 випадках застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення та зменшення бюджетних асигнувань, прийнято 2 вимоги про повернення використаних не за цільовим призначенням суми субвенції та коштів, наданих одержувачу бюджетних коштів. За допущені порушення 74 особи притягнуто до адміністративної та 31 – до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

- Кілька років тому точилися розмови довкола створення служби фінансових розслідувань до якої мала ввійти і ваша. Все так і залишилося на рівні декларативних лозунгів. Сьогодні знову піднімається ця тема. Чи вважаєте ви її актуальною на сьогодні і чи готова Держаудитслужба ще до однієї реорганізації?

-Дійсно, був проект створення служби фінансових розслідувань, до якої мали ввійти податкова міліція, служба по боротьбі з економічними злочинами національної поліції, СБУ і Держфінінспекція, але його так і не втілили в життя. Нині знову стає актуальною ця тема. Щоправда, Держаудитслужба вже не може стати складовою цієї структури: після реорганізації у нас змінилися напрямки роботи і основний акцент - на попередження порушень у фінансовій сфері.

- Геннадію Владиславовичу, я працюю у запорізькому комунальному підприємстві і на власні очі бачу, як розбазарюються державні гроші. Чи функціонує у вас телефон довіри і чи стане моє звернення приводом для перевірки КП?

- Ваша інформація у разі звернення буде врахована при наступних контрольних заходах на цьому підприємстві. В управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області функціонує телефон довіри, його номер – 787-61-78. За цим номером громадяни протягом робочого дня можуть звернутися зі скаргами, запитаннями та пропозиціями, зокрема, надати інформацію про відомі факти можливого порушення у сфері державних закупівель та фінансово-бюджетної дисципліни у державних і комунальних підприємствах, установах та організаціях області.

Крім того, хочу читачам нагадати номери телефонів довіри Східного офісу Держаудитслужби (м.Дніпро) – (0562) 770-31-62 та Держаудитслужби України (м.Київ) - (044) 425-80-30.

- Геннадію Владиславовичу, я економіст за фахом, маю досвід роботи бухгалтера. Втім, хотілося б спробувати себе в якості аудитора. Чи є у вас вакантні місця і як працевлаштуватися до Держаудитслужби?

-Так, у нас є вакантні місця і ми чекаємо на спеціалістів, які бажають працювати в Держаудитслужбі фінансовими інспекторами та аудиторами. Проте, хочу зауважити, що робота в Держаудитслужбі - це державна служба, а вступ до неї - на конкурсній основі. Детальну інформацію щодо вакансій та прийому на роботу можна дізнатися у секторі по роботі з персоналом. Ми знаходимося за адресою: вулиця Перемоги, 129.