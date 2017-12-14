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Поліцейські Гуляйполя провели правові лекції для школярів

Деталі
грудня 14, 2017

У рамках Всеукраїнського тижня права працівники поліції відвідали навчальні заклади на території Гуляйпільського району.


Правоохоронці провели лекції на теми: «Права дитини», «Відповідальність підлітків за порушення закону», «Адміністративна та кримінальна відповідальність».

 

Поліцейські пояснили школярам відмінності адміністративного та кримінального законодавства, нагадали правила особистої безпеки, наголосили на неприпустимості вживання дітьми алкоголю, тютюнопаління. Окремо гості зупинилися на темі насильства в сім’ї та розповіли, в які служби треба звертатися постраждалим.
Також для школярів правоохоронці організували екскурсію до Гуляйпільського відділення поліції. Під час заходу учні 9-11 класів школи № 2 познайомилися із роботою поліції.

Нагадаємо, що запорізькі поліцейські нагадали дітям правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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