Запорізькі рятувальники вшанували героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Деталі грудня 14, 2017

Зі вступною промовою до присутніх звернувся начальник Головного управління генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський: «Ви закрили собою смертоносну радіацію. Ви – герої, які своєю мужністю, самовідданістю та професіоналізмом захистили населення від наслідків наймасштабнішої техногенної катастрофи ХХ століття. Ціною власного здоров’я та життя ви врятували людство!» Від імені всього колективу та від себе особисто Олексій Лепський щиро подякував чорнобильцям за подвиг, висловив повагу та побажав всім міцного здоров'я, невичерпної енергії, сімейного благополуччя, уваги держави і шани вдячних поколінь, а головне - мирного неба над головою!

Нажаль, багатьох героїв-ліквідаторів вже немає серед живих. Проте пам’ять про них житиме ще багато років в серцях українського народу. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували їх пам’ять.

За мужність і самовідданість, сумлінне і високопрофесійне виконання службового обов’язку та з нагоди Дня вшанування, десятеро Чорнобильців отримали спеціальні нагороди: Грамоти ДСНС України, Медалі «Ліквідатор наслідків ядерної катастрофи», Почесні грамоти та подяки Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту.

На урочистості завітав ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС головний спеціаліст відділу радіаційного, хімічного захисту та організації евакозаходів ДСНС України Сергій Шишко. Він згадав дні ліквідації аварії – тоді йому було 30 років і він у складі спецзагону займався розчисткою шляхів до зруйнованого реактора, аби була можливість розширити фронт робіт. Крім того, до його завдань входило визначення, які населені пункти підлягають першочерговій евакуації. Сергій Іванович розповів, як постійно проводилися виміри радіації в зоні робіт та, не зважаючи на те, що особовий склад отримував великі дози опромінення, люди продовжували роботи і свою справу виконали професійно та з гідністю. Важливо те, що приклад показували командири. Працювали всі разом: і пожежні, і міліція, і військові, і цивільні. Пліч-о-пліч ці мужні відчайдушні люди врятували мільйони життів.

Вже минув 31 рік з того страшного дня і на прикладах мужності та героїзму людей, які собою захистили світ, виросло не одне покоління. В своїх творчих роботах діти відображають той біль, котрий завдала Чорнобильська катастрофа. Одну з таких робіт виготовили вихованці комунального закладу Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт». У рамках інтерактивного заняття з образотворчого мистецтва, вшановуючи подвиг героїв-ліквідаторів, учні виліпили з глини «Дзвін Миру», як символ пам’яті та невимовної вдячності за ту жертву, яку поклали вогнеборці в ім’я майбутнього нашої держави і усього світу. Таким чином діти хотіли показати, що подвиг рятувальників не забутий, а вдячність за порятунок живе в серцях нових поколінь. Свій витвір юні митці вирішили передати на виставку пожежно-рятувальної служби. Для вручення цього подарунку на сцену вийшов Голова Василівської районної державної адміністрації Валерій Кошеленко. Василівський район – один з п’яти, що потрапляють до 30-ти кілометрової зони підвищеної уваги Запорізької АЕС. Тому тут надзвичайно важливим є навчання населення діям у разі виникнення радіаційної небезпеки. Від імені директора школи «Дивосвіт» Яніни Овсієнко, педагогічного колективу, учнів та батьків Валерій Олегович передав найтепліші слова ліквідаторам. «Дзвін Миру» урочисто встановили на спеціальний постамент і він став часткою експозиції «Мирний атом в долонях людини».

Людство завжди буде пам'ятати тих, хто ціною власного життя зупинив Чорнобильську катастрофу. Імена цих героїв золотими літерами вписані в літопис світової історії. Приємним сентиментальним подарунком для всіх гостей на завершення заходу стала пісня «Летять лелеки» у виконанні учениці школи №15 Марії Бобро.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області