На виставці пожежно-рятувальної служби запрацювала нова експозиція

Деталі грудня 14, 2017

У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ми згадуємо наймасштабнішу техногенну катастрофу ХХ століття та віддаємо дань пошани героям, які закрили собою смертоносну радіацію, своєю мужністю, самовідданістю та професіоналізмом врятували мільйони життів. Тому саме сьогодні після урочистих зборів ветеранів-ліквідаторів та рятувальників запорізького гарнізону відбулось відкриття нової експозиції «Мирний атом в долонях людини» на виставці пожежно-рятувальної служби в Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області, яку щороку відвідують понад 5000 учнів шкіл області. На урочистий захід запросили почесних гостей. Відкрив експозицію начальник ГУ ДСНС України у Запорізькій області генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський. За словами Чорнобильців, найбільшим подарунком в такий день для них є увага і вдячність молодого покоління. Тут вони в повній мірі змогли це відчути.

Словосполучення "ядерна енергія" викликає у сучасної грамотної людини складні й суперечливі почуття. Та хоч би що там було, а відкриття наприкінці 30-х років XX століття способу контрольованого виділення ядерної енергії, концентрація якої в урані в мільйони разів вища від величини хімічної енергії у традиційних видах палива (вугіллі й нафті), назавжди лишиться великим досягненням науки. Наразі мирний атом використовується в багатьох галузях людської діяльності й без нього вже неможливо уявити наше сьогодення.

Експозиція «Мирний атом в долонях людини» розповідає відвідувачам виставки про чотири діючі атомні електростанції в нашій країні: Рівненську, Южно-Українську, Хмельницьку та найбільшу – Запорізьку. Через призму людської діяльності показана вагомість використання атомної енергії. Центром експозиції є знак атому в 3-D проекції на фоні золотого поля пшениці та мирного блакитного неба. А на спеціальному постаменті встановлено «Дзвін миру» - витвір мистецтва, зроблений вихованцями комунального закладу Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради. У рамках інтерактивного заняття з образотворчого мистецтва, вшановуючи подвиг героїв-ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, учні виліпили з глини «Дзвін Миру» як символ пам’яті та невимовної вдячності за ту жертву, яку поклали вогнеборці в ім’я майбутнього нашої держави і усього світу. Таким чином діти хотіли показати, що подвиг рятувальників не забутий, а вдячність за порятунок мільйонів людей живе в серцях нових поколінь. Тепер експозиція «Мирний атом в долонях людини» доступна всім бажаючим, вона є нагадуванням про страшну аварію минулого та закликає дотримуватись правил безпеки у вирі сучасного життя. Це наш спільний вклад у безпечне майбутнє.