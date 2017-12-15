Friday, December 15, 2017
    .
    • .

Подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС навіки в пам’яті поколінь

Деталі
грудня 15, 2017

14 грудня в історії України - пам’ятна дата. Саме цього дня вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній

електростанції. Всі чорнобильці називають той день своїм Днем перемоги, бо саме 31 рік тому закінчилось будівництво захисного об’єкту «Укриття», який накрив зруйнований в результаті аварії четвертий блок атомної електростанції.
Сьогодні, в Запоріжжі відбувся урочистий мітинг. Пам'ятний захід пройшов на проспекті Соборному поруч із Вознесенівським спуском, на місці, де будується пам'ятник героям-ліквідаторам. В заході взяли участь представники обласної та міської влади, громадських організацій, учасники пожежні-ліквідатори наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС та члени їх сімей, жителі міста.
З привітаннями та словами вдячності виступили представники міської влади.
«Прийміть щирі слова подяки за ваш подвиг. Ви не шкодуючи свого життя, зробили все можливе, щоб захистити нашу землю і дати можливість жити всім іншим. Наш обов'язок пам'ятати ті трагічні події і ваш героїзм. Пам'ять про ваш подвиг буде увічнена в монументі» - побажав перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради Сергій Мішок.
Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв-чорнобильців та поклали квіти до пам'ятного стенду.
Нагадаємо, що більш ніж 3 мільйони громадян потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, сотні тисяч брали участь у ліквідації аварії, серед яких - 6217 пожежних, в тому числі й 173 запорізьких пожежних пройшли пекло Чорнобиля.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large100

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 