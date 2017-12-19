Відкрився Студентський сквер

Деталі грудня 19, 2017

В Олександрівському районі Запоріжжя відбулося відкриття міського Студентського скверу, що був реконструйований в рамках соціальних

програм комбінату «Запоріжсталь». На ці цілі підприємство направило 1,2 млн гривень. У сквері встановлено нові каскадні клумби, повністю оновлено тротуарну плитку (650 м²), облаштовано пандус для заїзду інвалідних і дитячих візочків, проведено додаткове енергозберігаюче освітлення. Для комфортного відпочинку городян в сквері встановлено нові лавочки та стаціонарні порти для підзарядки гаджетів. Повністю оновлено ландшафтний дизайн скверу, висаджені вічнозелені декоративні рослини. Сквер розташований поруч з двома вузами - Запорізьким національним університетом та Запорізьким національним технічним університетом, тому отримав назву Студентський. В рамках відкриття пройшов флешмоб «Стань Санта Клаусом», в якому взяли участь 200 студентів Запорізького національного та Запорізького національного технічного університетів.