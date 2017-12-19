Подарунки для інтернатівців

Молодь Бердянська активно долучається до добрих справ, які презентувала у межах загальноміського заходу «Добрі справи для Святого Миколая»
у художньому музеї імені Бродського. Організували свято фахівці відділу сім’ї, молоді та спорту разом із громадською організацією «Сяйво надії» У межах заходу також підготували подарунки для вихованців Бердянської школи-інтернату. Їх передали дітлахам 18 грудня під час святкового заходу «Казковий вечір».
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