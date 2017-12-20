ДБР у м. Мелітополь

Деталі грудня 20, 2017

Згідно Закону «Про Державне бюро розслідувань» в місті Мелітополь розміщується територіальне управління ДБР, яке буде завідувати

справами в Запорізькій і Херсонській областях, Автономній республіці Крим та місті Севастополь. У складі державного бюро в цілому працюватимуть 20 управлінь і 7 територіальних відділень. Відділення будуть розташовані в Києві, Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Полтаві, Краматорську, а також в Мелітополі. Всього співробітників буде близько півтори тисячі осіб. ДБР розслідуватиме всі корупційні злочини, окрім тих, які віднесені до компетенції НАБУ, а також боротиметься зі злочинцями і в самих антикорупційних органах.