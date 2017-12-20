Wednesday, December 20, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські привітали ветеранів МВС

Деталі
грудня 20, 2017

У Запоріжжі відбулись урочистості з нагоди Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС і Національної поліції України.


Святковий концерт з нагоди Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів підрозділів внутрішніх справ відбувся 18 грудня у будинку культури «Титан».
З привітаннями до ветеранів та пенсіонерів звернувся заступник начальника ГУНП в Запорізькій області Олександр Панченко, який подякував за службу і нагородив ветеранів медалями та почесними грамотами Асоціації МВС України.

 

Також пенсіонерів привітали голова запорізької організації ветеранів МВС Наталя Граматунова та керівник поліцейської профспілки Віктор Нестеренко.
Після вітальних слів з концертною програмою виступили колектив шоу-групи «102» та народний ансамбль запорізької поліції «Пернач».
Нагадаємо, що 14 грудня запорізькі поліцейські вшанували ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large101

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

 

Сказка a6 01

 

холостяк А3 VIE


 

 

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 