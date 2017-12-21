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Привітали зі святим Миколаєм

Деталі
грудня 21, 2017

Запорізька правда вже розповідала ( номер 43 від 26.10.2017 р.)  про дружні стосунки, що склалися між учнівським колективом Миколаївської

ЗОШ I-III ступенів та підрозділом Державної спеціальної служби транспорту, що дислокується на території району.
    Під час чергового візиту до підрозділу з вітанням до Дня Збройних Сил України делегація учнів була запрошена на обід до солдатської їдальні. Діти скуштували «солдатської каші», мали змогу познайомитись з побутом воїнів, поспілкуватись. Тож з’явилась пропозиція – запросити воїнів до себе в школу на свято Миколая, на святковий концерт.
    Незважаючи на те, що часу для підготовки було не так вже й багато, вдалось забезпечити гарну програму перебування воїнів у школі. Насамперед перед старшокласниками виступив командир підрозділу майор Олександр Мартиненко, який розповів про завдання ДССТ, особливості несення вартової та гарнізонної служби. На численні запитання учнів відповіді давали як командир, так і його підлеглі. Особливий інтерес у школярів викликало питання про контрактну службу, старший прапорщик Микола Давиденко докладно відповів на всі питання.
   Ну а в шкільній їдальні вже готувались артисти, адже концерт був нашою обіцянкою. Перед концертом з вітальним словом до гостей виступила в.о. директора школи Чуєва Тетяна Анатоліївна. Виступи співаків і танцюристів, декламаторів та юних аматорів сцени викликали захоплення в гостей – своїх долонь для аплодисментів вони не шкодували.
    Враховуючи той факт, що серед гостей було два Миколи, учні подарували їм персональні подарунки – набори для гоління та свої малюнки. Ну а для майбутньої ялинки – святкову електрогірлянду та ялинкові іграшки, виготовлені власними руками.
   Після свята учні запросили гостей за святковий стіл, де пригостили кавою з тортом і цукерками. Не забули і про тих, хто не зміг завітати до школи, бо знаходилися на бойовому чергуванні – їм було передано через командира торт і солодощі.
    Проведенню святкового заходу фінансово та організаційно посприяли депутати районної ради від ВО ПП «Батьківщина» Павлик Вілен Володимирович., Кеда Серій Іванович та місцевий підприємець, випускник школи Таранов Андрій.

 

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