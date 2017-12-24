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Володимир Буряк: «Міська влада працює в штатному режимі»

Деталі
грудня 24, 2017

Міський голова Володимир Буряк прокоментував журналістам інформацію, що з'явилася про проведення слідчих дій правоохоронними органами в будівлі міської ради.
- В першу чергу хочу сказати, що міська влада працює в штатному режимі. Тільки що провів апаратну нараду, присвячену роботі комунальних служб при можливому погіршенні погодних умов. Розглядалися інші питання, пов'язані з житлово-комунальним господарством, - зазначив Володимир Буряк.
За словами міського голови, правоохоронцями ведуться слідчі дії, які міська влада не має права коментувати. При цьому вся передбачена законодавством допомога правоохоронним органам надається.
- Надається вся необхідна інформація. Ніяких звинувачень правоохоронці не пред'являли. Є припис про проведення слідчих дій, які і проводяться, - повідомив Володимир Буряк.
Відзначимо, Володимир Буряк також прокоментував подію на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

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