Sunday, December 24, 2017
    .
    • .

Василівські рятувальники отримали оновлений пожежний автомобіль

Деталі
грудня 24, 2017

21 грудня рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального посту ГУ ДСНС України у Запорізькій по охороні смт. Степногірськ отримали оновлений пожежний автомобіль після капітального ремонту.
Друге життя отримала АЦ-40(131)137А - пожежна автоцистерна на шасі повнопривідного вантажного автомобіля ЗІЛ-131. Спеціалісти Частини технічної служби ГУ ДСНС області відремонтували цистерну, бокові частини кузова, насосні відсіки, двигун та коробку передач. З настанням зими та усіма потенційними ризиками, які вона несе, техніка підвищеної прохідності на кшталт наданої автоцистерни, допоможе підрозділу оперативно виконувати завдання за призначенням пов’язані з несприятливими погодними умовами та ліквідовувати їх наслідки.
Нагадаємо, що 26 квітня у смт. Степногірськ Василівського району відбулося урочисте відкриття 6-ДПРП після реконструкції. Для виконання завдань за призначенням підрозділ отримав автомобіль АЦ - 40 (130) - 63Б.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області власними силами, на базі Частини технічної служби, проводить ремонт та заміну агрегатів пожежної та спеціальної техніки. Крім цього, рятувальники вживають всі необхідні заходи для забезпечення надійної працездатності та використання автомобілів і обладнання.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large101

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 


kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 