Вітання ЗТМК

Деталі грудня 26, 2017

Запорізький титано-магнієвий комбінат приймав вітання від керівників області, міста, району та профспілкової організації з нагоди 82-ої

річниці з дня пуску виробництва. За словами директора комбінату Володимира Сивака, 2017 рік видався складним для підприємства, але, разом з тим, вдалося збільшити обсяги виробництва губчатого титану в два рази, суттєво збільшити також і виробництва та реалізації титанових злитків і чотирьоххлористого титану. Комбінат освоїв нові ринки збуту: Китай та Індію. Почали поставки чотирьоххлористого титану в 200-літрових бочках в Азію, Індію та інші країни.

- Була проведена велика робота, не дивлячись на те, що не вистачає фінансування на все бажане, ми проводимо модернізацію процесів виробництва. Багато зроблено, багато продовжує робитися й це дозволяє нам бути конкурентноздатними, - відзначив Володимир Сивак. Директор комбінату зауважив, що виробничі успіхи дозволили підняти заробітну плату на 30% протягом року. Комбінат має плани у 2018 році продовжити взятий активний курс з виробництва та реалізації продукції.