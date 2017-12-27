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Мелітопольські волонтери

Деталі
грудня 27, 2017

Представники волонтерської групи «Небайдужі» доправили в с. Гранітне подарунки від мелітопольців. Презенти - солодощі,

фрукти, закачування, дитячі малюнки і вироби, книги, теплий одяг, шкарпетки, домашню випічку-  отримали учні  школи, розташованої поблизу лінії розмежування (навчальний заклад знаходиться лише за кілька  кілометрів від позицій бойовиків, і неодноразово піддавалося обстрілам),  і військовослужбовці ЗСУ, що дислокуються поруч з населеним пунктом. Юним жителям Гранітного в цей день роздали 188 подарунків. Подарунки збирав увесь Мелітополь і Якимівський район: керівники міста і відділ культури,  мелітопольська "первинка" НСЖУ, школи Якимівського району, мелітопільські школа № 25, 19, 15, МДПУ, союз бджолярів «Бджілка», фірма «Фармекс», редакції газет «Слово трудівніка» і «Новий день», підприємці центрального ринку, аграрний ліцей, центр туризму і небайдужі жителі міста і району.

 

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