Дорогі земляки!

Деталі грудня 29, 2017

Від імені всього депутатського корпусу щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим!

Новорічні свята – це чудова можливість

присвятити час родині, розділити тепло сімейного затишку з найдорожчими та близькими людьми. А ще – це час, коли і дорослі, і діти однаково щиро вірять у дива та непереможну силу добра.

Тож, нехай радість Нового року зігріває своїм теплом, а найпотаємніші мрії стануть реальністю. Хай панують у сім’ях любов та злагода. Творіть добро й воно повернеться сторицею!

Окремо хочу подякувати кожному з вас за підтримку, а своїм колегам, депутатам обласної ради – за плідну роботу та порозуміння.

Це був нелегкий рік для Запорізької області й для нашої держави, але він був сповнений цікавих подій та досягнень.

Щиро зичу, аби прийдешній рік видався щасливішим і успішнішим за попередній для кожного з вас та для України. Віри в серці й Божого благословення. Миру, щастя, оптимізму, міцного здоров’я та добробуту.

Веселих Свят!

З Новим роком та Різдвом!

З повагою, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак