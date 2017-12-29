Saturday, December 30, 2017
    .
    • .

Дорогі земляки!

Деталі
грудня 29, 2017

Від імені всього депутатського корпусу щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим!
Новорічні свята – це чудова можливість

присвятити час родині, розділити тепло сімейного затишку з найдорожчими та близькими людьми. А ще – це час, коли і дорослі, і діти однаково щиро вірять у дива та непереможну силу добра.
Тож, нехай радість Нового року зігріває своїм теплом, а найпотаємніші мрії стануть реальністю. Хай панують у сім’ях любов та злагода. Творіть добро й воно повернеться  сторицею!
Окремо хочу подякувати кожному з вас за підтримку, а своїм колегам, депутатам обласної ради – за плідну роботу та порозуміння.
Це був нелегкий рік для Запорізької області й для нашої держави, але він був сповнений цікавих подій та досягнень.
Щиро зичу, аби  прийдешній рік видався  щасливішим і успішнішим за попередній для кожного з вас та для України. Віри в серці й Божого благословення.  Миру, щастя, оптимізму, міцного здоров’я  та добробуту.
Веселих Свят!
З Новим роком та Різдвом!

 

З повагою, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large101

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 


kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 