Шановні земляки!

Деталі грудня 29, 2017

Від щирого серця вітаю Вас з Новим роком!

Це свято є вісником оновлень, а також справдження

світлих мрій та високих сподівань. Тож нехай в останні миті року, що минає Вас покинуть всі хвилювання, прикрощі та неприємності. А Новий – 2018 рік принесе у ваші душі злагоду, мир та достаток. І буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та звичайно-ж - перемоги.

Вірю, що ці святкові дні наповнять Вашу душу високими почуттями віри та надії. Тож нехай у Ваших сім’ях панують добро та спокій, а в оселях затишок. Аби всі світлі задуми здійснились і ми досягли всього, про що давно мріяли!

Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль