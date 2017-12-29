Шановні земляки!

Від щирого серця вітаю Вас з Новим роком!
Це свято є вісником оновлень, а також справдження
світлих мрій та високих сподівань. Тож нехай в останні миті року, що минає Вас покинуть всі хвилювання, прикрощі та неприємності. А Новий – 2018 рік принесе у ваші душі злагоду, мир та достаток. І буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та звичайно-ж - перемоги.
Вірю, що ці святкові дні наповнять Вашу душу високими почуттями віри та надії. Тож нехай у Ваших сім’ях панують добро та спокій, а в оселях затишок. Аби всі світлі задуми здійснились і ми досягли всього, про що давно мріяли!
Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль
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