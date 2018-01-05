Деталі Опубліковано: П'ятниця, 05 січня 2018, 15:26

Одним з напрямів профорієнтаційної роботи служби зайнятості є організація та проведення заходів з попередження та протидії торгівлі людьми та експлуатації

дитячої праці. Протягом 2017 року Запорізькою обласною службою зайнятості проводилась активна інформаційна кампанія з цього питання.

В усіх центрах зайнятості Запорізької області в інформаційних секторах розміщені матеріали щодо запобігання соціальним ризикам, зокрема про торгівлю людьми та використання різноманітних форм дитячої праці, з вільним доступом для всіх бажаючих.

«Клієнти служби зайнятості отримують індивідуальні консультації та приймають участь у інформаційних і консультаційних групових заходах. Фахівцями служби зайнятості забезпечено проведення семінарів «Попередження зовнішньої нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми», семінар «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці», семінар з питань запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці, «Легальна зайнятість».

На семінарах транслюються відеоролики на тему: «Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно», а саме: «Експлуатація, дітей», «Трудова експлуатація», «Сексуальна експлуатація», «Людина не товар». Протягом 2017 року було проведено 1777 заходів даного типу, в яких взяли участь понад 28,3 тис. громадян», - інформує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

До проведення групових заходів залучалися і соціальні партнери: Перший Запорізький міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» ЗОР, Управління соціального захисту населення, Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП України в Запорізькій області, Управління державної міграційної служби в Запорізькій області, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ТОВ «Червоного Хреста України», Інспекція з питань праці, громадська організація «Право на захист», «Егіда Запоріжжя», громадська організація "Крим SOS", громадська організація "Об'єднання психологів та психоаналітиків "Взаємодія".

Заходи із протидії торгівлі людьми проходили у центрах зайнятості Запорізької області і до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у липні та в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у листопаді-грудні 2017 року.

У Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми фахівці Запорізького обласного центру зайнятості, представники різних служб та громадських організацій в парку культури і відпочинку «Дубовий Гай» здійснили інформаційну акцію «Подорожуй безпечно». Метою акції стало підвищення обізнаності населення щодо питань протидії торгівлі людьми, формування свідомого ставлення до міграційних намірів та мінімізації вірогідності потрапляння наших громадян в ситуацію торгівлі людьми.

У 2017 році пройшли наради, засідання круглих столів на тему: «Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно», «Сімейна, гендерна політика та протидія торгівлі людьми, семінари-лекції «Торгівля людьми: міфи та стереотипи», «Про вимоги Закону України «Про протидію торгівлі людьми», «Пропозиції роботи за кордоном: фактичні можливості, законодавча підтримка та реальні ризики».

Задля підвищення поінформованості населення щодо порядку вирішення питань, пов’язаних із працевлаштуванням на роботу за кордоном і ризиками трудової міграції, інформаційні матеріали з цих питань протягом звітного періоду розміщувались на WЕВ-сайті обласного центру зайнятості та у мережі Facebook в районних центрах зайнятості.

Профінформаційна кампанія для безробітної категорії громадян щодо безпеки роботи за кордоном, попередження трудового рабства, триває й надалі.