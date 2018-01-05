Деталі Опубліковано: П'ятниця, 05 січня 2018, 15:32

26 квітня 2018 року мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи, повинен пройти біля пам'ятника «Героям Чорнобиля». Таке завдання поставив міський голова Володимир Буряк під час виїзної наради.

Міський голова Володимир Буряк проконтролював сьогодні виконання робіт зі встановлення пам'ятника «Героям Чорнобиля» та благоустрою прилеглої території. Нагадаємо, пам'ятник буде встановлений в центрі міста, на території Вознесенівського спуску на проспекті Соборному.

- Через певні бюрократичні зволікання роботи тут стартували лише 11 вересня. Також довелося вносити корективи в проект. Сьогодні стоїть завдання завершити будівельні роботи до 31 березня. Після цього залишиться час на виконання благоустрою, аби 26 квітня мітинг пройшов біля встановленого пам'ятника в оновленому сквері, - зазначив Володимир Буряк.

Запорізькі чорнобильці питання про встановлення пам'ятника героям-ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС порушували не один десяток років. Адже з моменту Чорнобильської катастрофи пройшло більше тридцяти років. З цим питанням вони звернулися і до міського голови Володимира Буряка.

Після спілкування з чорнобильцями міський голова прийняв рішення, що пам'ятник «Героям Чорнобиля» в Запоріжжі буде, адже він потрібен місту та тисячам запоріжців. Було визначено місце розміщення пам'ятника, розроблені ескіз і проект. Вирішено не просто встановити пам'ятник, або пам'ятний знак. Фактично на цьому місці виконується цілий комплекс робіт, який включає благоустрій території.

- Пам'ятник і облаштований сквер - данина поваги тим людям, які не шкодували свого здоров'я і життя для того, щоб захистити світ від наслідків Чорнобильської катастрофи, в найкоротші терміни побудували саркофаг над реактором Чорнобильської електростанції, - заявив Володимир Буряк.

Кошторисна вартість проекту становить 14 мільйонів гривень. На сьогодні вже освоєно 5,7 мільйона гривень. Нагадаємо, ці роботи включають не тільки будівництво пам'ятника, а й реконструкцію прилеглої території, з облаштуванням скверу.

На сьогодні виконано демонтаж асфальтного покриття, виконані фундамент під плиту подіуму, бетонування ступенів, парапету. Укладено 500 квадратних метрів плит, встановлено 500 погонних метрів гранітного бордюру, виконано облаштування монолітної фундаментальної плити подіуму і так далі.

Залишилося виконати цілий комплекс робіт. Серед них облицювання гранітом плити подіуму, парапету, встановлення закладних під парапет, монтаж сфери, укладка більше двох тисяч квадратних метрів тротуарної плитки, монтаж освітлення меморіалу. Також необхідно виконати облаштування 950 квадратних метрів газонів, встановлення урн і лавок, висадку кущів та інше.