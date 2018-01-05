Деталі Опубліковано: П'ятниця, 05 січня 2018, 15:40

Для того, щоб убезпечити мешканців області від виникнення надзвичайних подій під час Різдвяних свят, спеціалісти Головного управління ДСНС України у Запорізькій області проводять чимало заходів серед громадян. Як свідчить статистика, основними причинами виникнення пожеж в релігійних закладах, є недбале ставлення до правил пожежної безпеки при влаштуванні й експлуатації електроустановок та необережне поводження з відкритим вогнем.

Так, 5 січня співробітники ГУ ДСНС області провели профілактичну роботу у храмі святих Петра й Февронії Муромських чудотворців, де зібрались священнослужителі релігійних установ майже усього міста. Основною метою подібних заходів є інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дотримання правил пожежної безпеки, перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння, обслуговування вогнегасників, відповідність шляхів евакуації.

«У культових спорудах з одночасним перебуванням понад 50 віруючих та відвідувачів повинні розроблятися поверхові плани евакуації. Також у культових спорудах, в яких наявні цінні ікони та інші духовні цінності повинні бути розроблені плани евакуації матеріальних цінностей. По одному екземпляру плану евакуації матеріальних цінностей слід зберігати в пожежній частині, що обслуговує культову споруду, інший – у наставника культової споруди або у відповідальної особи за дотриманням протипожежного режиму», – наголосили рятувальники.

Під час святкування великих православних свят до храмів навідується чимало вірян. Тому, перед проведенням богослужінь, відповідальний за дотримання протипожежного режиму споруди повинен перевірити протипожежний стан території навколо культової споруди, приміщень у цілому щодо забезпечення первинними засобами пожежогасіння та справного стану інженерних систем протипожежного захисту.

У ході роз’яснювальної роботи, рятувальники продемонстрували як користуватися вогнегасником у разі виникнення загоряння, крім того, служителі храмів мали змогу спробувати загасити імпровізовану пожежу самим.

Подібні заходи зараз проводяться по всій області, задля того, аби Різдвяні свята пройшли весело та безпечно.