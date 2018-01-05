Деталі Опубліковано: П'ятниця, 05 січня 2018, 15:51

Сьогодні у Запорізькому ботанічному саду День відкритих дверей. Всі бажаючі мали можливість з 8:00 до 15:00 безкоштовно прогулятися ботанічним садом, побувати у його теплицях, побачити тисячі унікальних рослин.

Як розповіла директор «Запорізького міського ботанічного саду» Тамара Єрьоміна, День відкритих дверей проводиться з нагоди відкриття після першого етапу реконструкції теплиці для теплолюбних рослин «Зимовий сад».

Багато років керівництво парку піднімало питання про початок реконструкції теплиць, які були побудовані у шістдесяті роки минулого століття. Після звернення до міського голови Володимира Буряка питання почало вирішуватися. Перші кроки у потрібному напрямку зроблені.

У 2017 році ботанічному саду нарешті виділили кошти з екологічного фонду на початок робіт. Першою реконструювали теплицю «Зимовий сад», встановивши новий каркас та замінивши скління. У результаті висота теплиці збільшена з восьми до десяти метрів. У 2018 році роботи з реконструкції теплиць будуть продовжені.

- Сьогодні ботанічний сад вже відвідали близько тисячі запоріжців. Серед них люди різного віку – молодь, сім’ї з дітьми, пенсіонери. Всім дуже сподобалася наша нова теплиця, наш оновлений «Зимовий сад». Для нас дуже важливо, що міський голова Володимир Буряк підтримує розвиток ботанічного саду, розуміє його важливість для міста, - зазначила Тамара Єрьоміна.

За словами директора «Запорізького міського ботанічного саду», міський голова також підтримав ідею проведення Дня відкритих дверей. Цей захід зацікавив багатьох запоріжців, які сьогодні безкоштовно відвідали ботанічний сад та дякували за можливість це зробити.