Деталі Опубліковано: Середа, 10 січня 2018, 10:45

9 січня в Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області відбулась міжвідомча прес-конференція на тему «Актуальні питання пожежної, техногенної безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних подій у зимовий період».

В першу чергу рятувальники підвели підсумки 2017 року. «Протягом 2017 року підрозділи Головного управління по сигналу «тривога» здійснили 10498 виїздів, збільшення на 28 % в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – 7537 виїздів. Протягом року було врятовано 993 особи, збільшення на 13 % в порівнянні з 2016 роком – 863 особи. Якщо звернутися до статистики, то кожну 1 годину 20 хвилин підрозділи області залучалися до виконання завдань за призначенням», - повідомив заступник начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Олександр Семененко.

У 2017 році на території Запорізької області виникло 3 надзвичайні ситуації, внаслідок яких загинуло 9 чоловік. Протягом року особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів ліквідовано 7784 пожежі, збільшення на 34 % в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – 5154 пожежі, на пожежах врятовано життя 129 осіб, що на 23 % менше в порівнянні з минулим роком – 167 врятованих. На ліквідацію небезпечних факторів та рятування людей при дорожньо-транспортних пригодах підрозділи ДСНС області залучалися 74 рази, при роботі на яких врятовано та надано допомогу 18 постраждалим.