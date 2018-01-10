Деталі Опубліковано: Середа, 10 січня 2018, 11:04

У рамках підвищення кваліфікації фахівці Відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели для працівників слідчого підрозділу цикл семінарів-тренінгів.

Співробітники психологічної служби познайомили слідчих з тонкощами аудіовізуальної діагностики, яку останні можуть застосовувати у своїй професійній діяльності. Звернули увагу на роль професійного спілкування. Надали комунікаційні рекомендації спілкування у кризових ситуаціях.

У листопаді-грудні 2017 року фахівці Відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області в рамках курсів підвищення кваліфікації провели 11 семінарів-тренінгів.

Нагадаємо, в рамках етапів конкурсного відбору до поліції фахівці Відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели з кандидатами інтерактивний тренінг.

Відділ комунікації поліції Запорізької області