В Запоріжжі слідчі пройшли професійно-психологічну підготовку
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- Опубліковано: Середа, 10 січня 2018, 11:04
У рамках підвищення кваліфікації фахівці Відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели для працівників слідчого підрозділу цикл семінарів-тренінгів.
Співробітники психологічної служби познайомили слідчих з тонкощами аудіовізуальної діагностики, яку останні можуть застосовувати у своїй професійній діяльності. Звернули увагу на роль професійного спілкування. Надали комунікаційні рекомендації спілкування у кризових ситуаціях.
У листопаді-грудні 2017 року фахівці Відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області в рамках курсів підвищення кваліфікації провели 11 семінарів-тренінгів.
Нагадаємо, в рамках етапів конкурсного відбору до поліції фахівці Відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели з кандидатами інтерактивний тренінг.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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