Деталі Опубліковано: Середа, 10 січня 2018, 13:30

Будівництво пасажирського терміналу в Міжнародному аеропорту «Запоріжжя» триває і в січні. Не заважають цьому навіть новорічні та різдвяні свята. На будівельному майданчику на даний момент задіяні понад тридцять робітників та дванадцять одиниць техніки. Працюють бурові машини. У цьому змогли переконатися учасники виїзної наради, яку провів сьогодні на одному з головних будівельних майданчиків Запоріжжя міський голова Володимир Буряк.

В ході виїзної наради керівники комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», підрядної організації доповіли про перші результати роботи.

До початку будівельних робіт тут було розміщене та обладнане тимчасове містечко будівельників. На будівельний майданчик завезено механізми, обладнання та матеріали для виконання загальнобудівельних робіт з будівництва терміналу. Виконано монтаж огорожі будівельного майданчика.

Проведено демонтаж існуючого бетонної огорожі, асфальтного покриття та будівлі для технічної бригади. Вивезено понад 1700 тонн будівельного сміття. Проводиться обладнання кущових паль. На даний момент вже забурено чотири куща паль.

- Сьогодні фактично проводиться закладка фундаменту нового терміналу. Зараз виконується заливка кущових паль, які потім пройдуть випробування. Випробування повинні показати, чи достатньо проектної кількості і висоти паль, яка складе шістнадцять метрів. Або необхідно буде проводити додаткові роботи, - сказав Володимир Буряк.

Представники підрядної організації повідомили, що запорізькі ґрунти дозволяють обмежитися такими палями. При цьому термінал буде відповідати проекту і нормам безпеки. Однак остаточні висновки можна буде зробити після контрольних випробувань.

- Сьогодні роботи йдуть за графіком. Претензій до підрядника немає. Міська влада також виконує свої зобов'язання, в тому числі щодо фінансування. За планом до кінця лютого має бути закінчено пальне поле, після цього можна буде перейти до інших робіт, - зазначив Володимир Буряк.

Міський голова також поцікавився умовами, в яких проживають будівельники. Тут ніяких претензій у підрядників немає. Будівельне містечко забезпечене всім необхідним. Також робітникам виділено житло в одному з гуртожитків.

- Це також дуже важливо. Завжди необхідно починати з людини, з умов її праці. Адже від цього залежить ефективність її роботи, - заявив Володимир Буряк.

Журналісти також запитали міського голову, чому в Запоріжжі вирішили не проводити урочисту церемонію початку будівництва терміналу.

- Хочу висловити свою думку. За останні роки в Запоріжжі заклали занадто багато капсул і перерізали стрічок. Не розумію таких урочистих церемоній! Зараз йде нормальний робочий процес, який тривав півтора роки. Були пройдені всі узгодження, розпочато будівництво. А від того, що ми переріжемо стрічку, термінал краще не стане, - підкреслив Володимир Буряк.

Міський голова також подякував Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману за підтримку будівництва терміналу. Глава уряду сприяв тому, що всі необхідні узгодження в міністерствах, Кабінеті Міністрів України вдалося пройти досить швидко.

Терміни завершення робіт - завжди одне з головних питань на будь-якому об'єкті. Підрядник взяв на себе зобов'язання, які на даний момент виконує. Термін завершення будівництва кінець 2019 року. Міський голова висловив впевненість, що це цілком реально. Однак все залежатиме від багатьох чинників. В першу чергу від стабільного фінансування. Відзначимо, в міському бюджеті 2018 року на продовження робіт передбачено 350 мільйонів гривень.

Договірна вартість об'єкта 530 мільйонів гривень. За ці гроші місто отримає не тільки обладнаний сучасний термінал, а й об'єкти для його обслуговування. Площа терміналу складе більше дванадцяти тисяч квадратних метрів. Він зможе обслуговувати 400 пасажирів на годину - 250 міжнародні рейси, 150 - внутрішні.

Разом з терміналом будуть побудовані газова котельня, насосна станція, трансформаторна підстанція.

Новий термінал буде не тільки комфортним, але і красивим. Для його оформлення будуть використані сучасні матеріали, а також алюміній і скло.