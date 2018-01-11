Деталі Опубліковано: Четвер, 11 січня 2018, 14:28

З 9-го січня, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України приступили до виконання службового завдання з охорони державного об’єкту та символу Запорізького козацтва – історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму, підпалу та інших протиправних дій.

У зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями України Національна поліція спільно з гвардійцями перейшла на посилений режим чергування церковних об’єктів.

«Наше завдання сьогодні не допустити скоєння нападу чи підпалу важливої для всієї України - колиски української державності – Запорізької Січі. І я з впевненістю можу сказати, що наші бійці зроблять все можливе для цього…» - розповів начальник групи організації служби з охорони громадського порядку Максим Шека.

Бійці військової частини 3029, як і завжди, серйозно та відповідально ставляться до покладеного на них завдання та готові до дій задля недопущення порушень Законодавства України.



Старший солдат Олег Соловйов