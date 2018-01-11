Деталі Опубліковано: П'ятниця, 12 січня 2018, 10:05

Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль провів робочі зустрічі з керуючим Запорізькою єпархією Української православної церкви Київського патріархату

єпископом Фотієм та очільником Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Лукою, закликавши до виваженості та християнської мудрості.

- Запорізький край є поліконфесійним, де існує понад тисяча релігійних організацій та 43 релігійні напрями. Православні, католики, протестанти, мусульмани, юдеї вже декілька століть мирно проживають на запорізьких землях, - зазначив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Як наголосив очільник регіону, історично так склалося, що найбільш поширеним в області залишається православ’я, яке сповідують понад 50% релігійних організацій від загальної кількості. Православні громади входять до складу Запорізької та Бердянської єпархій Української православної церкви, Запорізької єпархії Української православної церкви Київського патріархату, а також до Української автокефальної православної церкви, Істинно православної церкви, старовірів тощо.

Дієвим інструментом взаємодії влади та громадськості у сфері державно-конфесійних відносин є Рада релігійних організацій при голові Запорізької облдержадміністрації, а також неформальне об’єднання – Духовна рада християнських церков.

Лише в минулому році разом було проведено цілий ряд спільних заходів, починаючи від «Маршу за життя» і закінчуючи обласним новорічно-різдвяним фестивалем.

- Останніми днями широкий суспільний резонанс викликала ситуація у м. Запоріжжі, пов’язана з відмовою священика Української православної церкви відспівувати дитину, хрещену в Українській православній церкві Київського патріархату. Флеш- моб «Принеси ляльку до храму», взаємні образи та заклики до фізичної конфронтації призвели до підвищення градусу на релігійному грунті. Не втручаючись у внутрішні справи церкви та теологічні питання, завдання влади – не допустити, щоб емоції взяли гору, та зберігати міжконфесійний мир та злагоду, - підкреслив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Під час зустрічі було досягнуто порозуміння щодо необхідності збереження миру та злагоди в регіоні, забезпечення толерантного ставлення до представників різних конфесій. Також заплановано проведення найближчим часом засідання Ради релігійних організацій при голові Запорізької облдержадміністрації з нагоди 99- річчя Акта злуки УНР та ЗУНР.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю