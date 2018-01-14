РОДИНІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЯТУВАЛЬНИКА НЕОБХІДНА ДОПОМОГА
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- Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:04
21 грудня стало для родини начальника караулу 20-Державної пожежно-рятувальної частини по охороні м. Оріхів ГУ ДСНС України у Запорізькій області Сергія Гагаріна найщасливішим у житті, адже у цей день він став батьком двох синів Дмитра та Олександра. Проте, на сім’ю Гагаріних чекала приголомшлива звістка: лікарі діагностували у малюків перинатальне ураження центральної нервової системи, судомний синдром, та неонатальну жовтяницю.
Крім цього, у малого Дмитрика діагностували вроджені вади серця та внутрішньоутробну інфекцію. Зараз малята разом з мамою Яною перебувають на стаціонарному лікуванні у КУ «ЗМБДЛ № 5» в інфекційно-боксованому відділенні недоношених новонароджених.
Велика родина запорізьких рятувальників не може залишитися осторонь біди свого колеги, і просить усіх небайдужих допомогти сім’ї Гагаріних у боротьбі за здоров’я та повноцінний розвиток своїх малюків.
Реквізити банківської карти ПриватБанку: 4149 4978 7282 5494 Гагаріна Яна Сергіївна
Контактний телефон: 066-80-35-762 Гагарін Сергій Володимирович
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