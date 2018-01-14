Деталі Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:33

Днями, на полігоні військової частини 3029 НГУ проходили планові стрілецькі заняття, метою яких було вдосконалення навичок володіння штатною зброєю.



Заняття на полігоні складались з декількох етапів: відпрацювання вправ військово-навчальних стрільб, збирання та розбирання зброї, заняття на командирському ящику та стрільба у темну пору доби. Також бійці виконували вправи з тактичних дій у наступі та відпрацьовували заняття вогневих позицій, вчились прикривати один одного та максимально непомітно переміщатись по місцевості.

Гвардійці добре засвоювали матеріал, який надавали професійні інструктори та взагалі продемонстрували непогані результати на вогневому рубежі.

«Мені особливо сподобались нічні стрільби. У таких умовах загострюється зір та набагато складніше вести прицільний вогонь, але інструктора надавали нам важливі поради та всю необхідну допомогу…» - поділився солдат Євген Слободяник