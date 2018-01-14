Деталі Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:38

12 січня, у клубі військової частини 3029 Національної гвардії України був проведений захід щодо покращення професійних навичок заступників командирів підрозділів по роботі з особовим складом.

Під час заходу офіцери по роботі з особовим складом обговорювали з заступником командира полку по роботі з особовим складом підполковником Ярославом Калашником методику виховання військовослужбовців, провели аналіз стану військової дисципліни в підрозділах та результативність роботи з профілактики правопорушень.

«Я вважаю, що кожен з вас, має досконало та уважно вивчати свій особовий склад, вміти знаходити підхід до кожного військовослужбовця свого підрозділу. Аналізуйте, плануйте та вдосконалюйтесь…» - відзначила начальник служби психологічного забезпечення полку молодший лейтенант Інна Мостова.

У ході занять, офіцери визначили подальші пріоритетні напрямки роботи з особовим складом та обговорили нагальні проблемні питання.

«…Офіцер має завжди пам’ятати про свою честь та гідність, з турботою та добротою відноситись до кожного підлеглого військовослужбовця, адже Бог є в любові один до одного…» – зазначив під час занять капелан військової частини 3029 НГУ ієрей Віктор Ткач.