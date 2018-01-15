Деталі Опубліковано: Понеділок, 15 січня 2018, 13:35

Кожної п’ятниці у 9-ому полку оперативного призначення, після тижня занять з військової підготовки, проходить парково-господарський день - проводяться заходи з обслуговування важкої військової техніки та озброєння, а також перевірка їх експлуатаційного стану.

Гвардійці перевіряють всі робочі вузли гаубичних самохідних-артилерійських установок, зовнішній вигляд техніки та обслуговують озброєння.

Цей плановий захід проводиться з метою підтримання техніки та озброєння у належному бойову стані, тому як бойова готовність підрозділів напряму залежить від їх технічного стану.

Після обслуговування усю техніку перевіряють на придатність до експлуатації та «обкатують». Кожна машина виконує перелік маневрів, які дають можливість виявити її несправність.

За результатами парко-господарського дня були виконані усі покладені на особовий склад завдання, виявлені та усунені недоліки по догляду за важкою технікою та озброєнням.

«Завдяки таким заходам ми можем підтримувати техніку у справному – бойовому стані, та бути впевнені в її готовності до експлуатації. Да і бійцям цікаве таке заняття, їм дуже до вподоби поратись з технікою, доглядати за нею…» - відзначив капітан Запорожець.