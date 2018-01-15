Деталі Опубліковано: Понеділок, 15 січня 2018, 13:48

Відвідуючи церкву, ми повнимося найзаповітнішою надією на прилучення до божественного полиску Безсмертя. Мимоволі пригадується давня непоказна мудрість відповіді на свою наївну дитячу цікавість: «Дідусю, а ти помреш?» – «Так, але… не зовсім». – «Як це?» – «Ну, ось ти, внучку, будеш жити. Тож і часточка мене в тобі зостанеться…»

Через добрих піввіку, набувши старечих сивин, сам почав замислюватися над можливістю продовження особистого існування й після невідворотного злету у Вирій. Звісно, так хочеться вірити в істинність запевнення святого апостола Павла: «Як у Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть» (1-е Коринфянам, 15:22). Водночас переймаєшся пекучою гризотою щодо плати за ТАКЕ чудо: перший же «безсмертний» виявився й чи не… найнещаснішим з усього людського загалу. Про це написано безліч історико-філософських розвідок. Їхнє осмислення, сподіваюся, виявиться вартим уваги.

Дорога без кінця-краю

За християнськими переказами, знесилений від наджорстоких фізичних і духовних тортур Ісус, якого вели на страту, знеможено сперся на стіну придорожньої оселі. Однак її господар Агасфер брутально вигукнув під схвальні глузування фанатичної юрби: «Йди, йди! Нічого відпочивати!»

- Гаразд, – відповів Спаситель. – Але й ти теж усе життя йтимеш. Ти блукатимеш по світу вічно і ніколи не матимеш ані спокою, ані смерті.

Легенда? Хтозна… Протягом багатьох століть по тому неодноразово «засвітилася» особа, навдивовижу асоційована саме з «вічним блукальцем». Зокрема, про нього 1223 року писав італійський астролог Гвідо Бонатті: він нібито зустрів Агасфера при іспанському королівському дворі. Через п’ять літ «безсмертного» згадує хроніка абатства святого Альбана (Англія), де йдеться про відвідання обителі архієпископом Вірменії. Той розповідав, що особисто мав бесіду з мандрівником, котрий добре пам’ятав події більш ніж тисячолітньої давності, пригадує зовнішність апостолів і багато подробиць із життя тих часів, не знаних сучасниками.

Пізніше таємничий пілігрим був помічений у різних куточках Європи – Франції, Великобританії, Німеччині, Іспанії, Австрії, Польщі, Швеції, Росії, Бельгії, що зафіксовано у цілком достовірних документах. Причому у всіх випадках відзначалися одні й ті ж риси: аскетизм, замкнутість, проповідування чеснот первинного християнства, дивовижне знання древньої історії та стародавніх мов. У томі числі й тих, що вийшли з ужитку ще на початку нашої ери.

Коли наприкінці XVII століття унікальний персонаж знову об’явився на Британських островах, скептики вирішили перевірити, чи справді він той, за кого себе видає. Оксфорд і Кембрідж відрядили кращих професорів-гуманітаріїв, які влаштували йому найсуворіший іспит. Проте знання «піддослідного» з історії, релігії, географії найвіддаленіших куточків планети, відвідані ним, виявилися просто-таки незбагненними. Так, коли екзаменованому несподівано поставили запитання арабською, він без найменшої паузи та акценту по-арабськи й відповів. Загалом з’ясувалося: безгрошівний приблуда вільно володіє… мало не всіма європейськими й східними мовами!

Логіка скляного дому

Ближче до наших днів ходили чутки, буцімто «в’язень часу», зневірившись у спробах знайти справжню богонаснаженість з-поміж цивілізованих народів, подався до аборигенів Південно-Східної Азії та Океанії. Мабуть, недарма: за спостереженнями автора цих рядків під час участі в морській експедиції на дослідному судні «Каллісто» Далекосхідного наукового центру, діти моря – папуаси, мела-, мікро- та полінезійці – відзначаються щирою доброзичливістю, співчутливістю, віротерпимістю. Що, звісно ж, імпонує покараному за душевну черствість єрусалимському бідоласі. Пригадується далекоглядність підходу до подолання надскладних міжрелігійних та расових протиріч у Сінгапурі. Розділене на кілька секторів за етнічним складом населення – Чайна-таун (Китайське місто), індійський, малайський, тамільський, європейський квартали, – острівне місто-держава, за спільної згоди його «різноколірних» та «різнобожих» співгромадян, сконцентрувало більшість своїх храмів на… порубіжно «нічийній» території. Тож, як у музеї світової теології, поряд розташувалися християнські церкви різних спрямувань, ісламські мечеті, буддійські пагоди, індуїстські храми, безліч регіонально вірувальних молитовень. Мотивація такого, на перший погляд, дивного духовного «вінегрету» геніально проста: спробуй влаштувати «хрестовий похід» або «джихад» супроти сусіда, відокремленого од тебе лише символічною огорожею, а то й взагалі без неї! До того ж, священнослужителі поспіль мешкають у прилеглих «світських» багатоповерхівках. Відтак у одному під’їзді можна зустріти цілу низку релігійних символів та облаштунків – саме життя навчило тамтешню громаду великому мистецтву взаємотерпимості, поваги, співробітництва. Правду кажуть: мешкаючи в скляному домі, уникай кидати каміння до сусідньої садиби, бо зворотна реакція виявиться фатальною для себе. Закономірний і результат – один з найвищих у світі рівнів життя в колишній захланній англійській колонії…

Чи воскресне Господь у наших душах?

Нашим би, суєтним та часто-густо нетерпимим до іншої думки, віри, культури «реформаторам» щось подібне! Якби ж то православні обох патріархатів, автокефали та греко-католики навпроти власних святинь мали аналоги колег з «опонуючих» конфесій, з котрими просто змушені були ладити, зустрічаючись щодня до та після служби Божої, вочевидь, і в розбурханих кризами душах додалося Господнього смирення, любові до ближнього. Незалежно від його свідомісної орієнтації та мирських уподобань. Може, й стали б тоді ближче до омріяного «європейського дому»…

На жаль, родовичі звично «пішли своїм шляхом» – у безкомпромісно релігійному запалі ударно зводимо кожен собі величні храми, геть забуваючи, що справжній осередок Всевишнього – не в наших спорудах, а в наших душах (Мт. 6:5,6). І відсутність святості в останніх не компенсувати жодними матеріальними та літургійними пишнотами. Пошануймо краще вінець Божого творіння – людину: свого менш удачливого сусіда, врятуймо від передчасного небуття й страждань хоча б одного небораку, заблудлого, немічного, – і нам воздасться! Сказано ж у Писанні: «Віра без справ мертва» (Як. 2:20). Інакше не уникнути другого розпинання Ісуса Христа. З уславленням Його пам’яті церковними дзвонами й дискредитацією Його ідеалів негідними діями. Та чи завітає колись до таких парафіян шукач добра й милосердя Агасфер?

ПІДПИС ДО ФОТО (паркова сценка): «Мирне співіснування міні-буддійської пагоди та конфуціанської альтанки у Сінгапурському парку».

ЮРІЙ СКИБА,

журналіст-пенсіонер

м. Дніпрорудне