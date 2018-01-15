Деталі Опубліковано: Понеділок, 15 січня 2018, 14:17

У 9-ому полку оперативного призначення Національної гвардії України стартував новий навчальний рік. З метою перевірки організації навчального процесу до частини

прибув заступник начальника Південного територіального управління полковник Юрій Покотилов.

Перед початком занять на навчальних точках на плацу частини пройшов щотижневий розвід на заняття та мітинг присвячений початку нового навчального року під час якого командир військової частини 3029 НГУ полковник Олександр Хоменко привітав весь особовий склад з цим днем та коротко підвів підсумки минулого року, зробивши наголос на досягненнях полку: «…Враховуючи досягнення 2017 року, у цьому році ми не маємо морального права погіршувати наші успіхи.» - зазначив він.

На території частини були підготовлені 11 навчальних місць на кожному з яких керівники занять доводили вимоги по дотриманню заходів безпеки: при користуванні зброєю, боєприпасами, службовим та особистим транспортом, пально-мастильними та електричними приладами, отруйними речовинами, а також під час занять з фізичної підготовки, проведення господарських робіт, порядок надання першої медичної допомоги та заходи безпеки у позаслужбовий час.

На протязі другої половини дня з особовим складом відбудуться заняття з гуманітарної підготовки та прийняття заліків з виставленням оцінок щодо вивчення заходів безпеки.