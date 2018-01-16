Запорізькі поліцейські розповіли підліткам про шкоду наркотиків
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- Опубліковано: Вівторок, 16 січня 2018, 10:10
Працівники поліції ювенальної превенції організували для підлітків семінар, присвячений негативному впливу наркотиків. 12 січня співробітники відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головне управління Національної поліції в Запорізькій області та соціальні працівники провели тренінг для дітей на тему: «Негативний вплив наркотичних речовин на організм людини».
Підлітки не лише прослухали лекцію, а й виконали практичні завдання.
Наприкінці заходу дітям показали відеоролик із назвою «Мрія», в якому показане життя після вживання наркотиків і як усі мрії перекреслює наркозалежність.
Також правоохоронці нагадали підліткам, яка передбачена відповідальність за скоєння злочинів у сфері обігу наркотичних речовин, та закликали дотримуватися здорового способу життя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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