Деталі Опубліковано: Вівторок, 16 січня 2018, 10:10

Працівники поліції ювенальної превенції організували для підлітків семінар, присвячений негативному впливу наркотиків. 12 січня співробітники відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головне управління Національної поліції в Запорізькій області та соціальні працівники провели тренінг для дітей на тему: «Негативний вплив наркотичних речовин на організм людини».

Підлітки не лише прослухали лекцію, а й виконали практичні завдання.

Наприкінці заходу дітям показали відеоролик із назвою «Мрія», в якому показане життя після вживання наркотиків і як усі мрії перекреслює наркозалежність.

Також правоохоронці нагадали підліткам, яка передбачена відповідальність за скоєння злочинів у сфері обігу наркотичних речовин, та закликали дотримуватися здорового способу життя.

Відділ комунікації поліції Запорізької області