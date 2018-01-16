Перший сніг: Ви зраділи, чи злякались?
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- Опубліковано: Вівторок, 16 січня 2018, 10:20
1.Олександр Азаров, тренер по шахам:
-Дуже зрадів, сніг- це чудово! Така краса навкруги. Чекали його на новий рік, а він несподівано пішов зараз.
2.Ольга Бугайчук, майстер нігтьового сервісу:
- Буду радіти якщо погода не зіпсується, і сніг буде лежати ще довго. Бо якщо він випав, а потім розстане, то це не дуже добре і не зручно для городян, а особливо це погано для дорожнього покриття.
3.Валерій Чернецькій, пенсіонер:
- Сніг як сніг, не вбачаю в цьому нічого особливого, ані радісного , ані негативного. Звичайна зима, як і кожного року, як і завжди.
4. Валентина Кравченко,психолог:
-Звичайно ми дуже раді першому снігу, це і радість і краса і чудовий настрій, і гарне самопочуття.
5.Вадим Подсадчій, пенсіонер:
-Першому снігу радію. Але якщо комунальники не будуть прибирати з тротуарів, та підсипати доріжки, то буде складно пересуватись вулицями.
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