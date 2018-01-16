Деталі Опубліковано: Вівторок, 16 січня 2018, 10:20

1.Олександр Азаров, тренер по шахам:

-Дуже зрадів, сніг- це чудово! Така краса навкруги. Чекали його на новий рік, а він несподівано пішов зараз.

2.Ольга Бугайчук, майстер нігтьового сервісу:

- Буду радіти якщо погода не зіпсується, і сніг буде лежати ще довго. Бо якщо він випав, а потім розстане, то це не дуже добре і не зручно для городян, а особливо це погано для дорожнього покриття.

3.Валерій Чернецькій, пенсіонер:

- Сніг як сніг, не вбачаю в цьому нічого особливого, ані радісного , ані негативного. Звичайна зима, як і кожного року, як і завжди.

4. Валентина Кравченко,психолог:

-Звичайно ми дуже раді першому снігу, це і радість і краса і чудовий настрій, і гарне самопочуття.

5.Вадим Подсадчій, пенсіонер:

-Першому снігу радію. Але якщо комунальники не будуть прибирати з тротуарів, та підсипати доріжки, то буде складно пересуватись вулицями.