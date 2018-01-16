Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 09:01

Українське весілля - таке молодятам запам’ятається на все життя - подарувала воїну-захиснику України в АТО, танкісту Івану Хащину і його нареченій – екологині

і одного із запорізьких підприємств Інні Смаль волонтер Олена Ярошенко. Пані Олена, власниця весільної агенції «Любовь-морковь» у Запоріжжі, окрім того, що постачає військовикам в АТО різноманітний потрібний їм скарб, ще й ініціювала благодійну акцію «Любов перемагає!», в рамках якої допомагає з організацією весільних церемоній і забезпечує безкоштовно весільні сукні для наречених бійців і ветеранів війни за незалежність України.

Щоразу вона намагається створити особливу урочисто-святкову і разом з тим затишно-сімейну атмосферу на такому важливому для молодої родини заході. От і нині церемонію укладання шлюбу Олена Ярошенко провела у… Запорізькому ботанічному саду. Директорка закладу Тамара Єременко з радістю відгукнулася на пропозицію і дозволила не тільки провести офіційний захід у одній з чудових галерей саду, але й фотосесію для молодят у всіх його чарівних куточках з екзотичною флорою. «Лав-сторі» подарувала молодятам «Студія продакшн «ZP» нашої газети і її чудовий майстер- фотохудожник Олександр Максимов.

Щире кохання молодят, про яке свідчать його світлини, розпочалося рік тому. Після поранення танкіст 72-ої окремої механізованої бригади Іван Хащин проходив лікування у Київському військовому госпіталі. Хлопець родом із мальовничого села Горобина на Сумщині. Як розповіла його мама Любов Петрівна, яка спеціально приїхала до Запоріжжя на весілля сина, у мирному житті він був трактористом. Але коли почалася війна, не став ухилятися від військової служби, а пішов захищати Батьківщину. Поранення отримав під Волновахою. Потрапивши до госпіталя, мав час відвідувати інтернет-групу спілкування бійців АТО. За щасливим збігом обставин якось на цю сторінку завітала Інна. Згодом віртуальне знайомство переросло у щиру дружбу і, врешті, у кохання.

Після одужання Іван не покинув військової служби. Лишень перевівся поближче до коханої – тепер він кулеметник 9-го полку оперативного призначення НГУ.

За Інну її мама Любов Михайлівна дуже радіє. Адже дівчина зустріла кохання свого життя, а її 10-ти річна донечка Полінка – знайшла люблячого і турботливого татуся. Поліна дуже кмітлива учениця 4-го класу 46-ої гімназії, вивчає іноземні мови, захоплюється плаванням, займається в драматичному гуртку, пробує себе у малюванні на батіку. Ця патріотично налаштована дитина, яка посіла перше місце у нещодавньому обласному конкурсі патріотичної пісні, потребувала саме такої батьківської опіки, яку їй забезпечив Іван. Дівчинка пишається своїм татом. Тому з радістю погодилася стати його улюбленою донечкою. Про це вона і повідомила на урочистій церемонії укладання шлюбу Івана та Інни.

На урочисту подію зібрались найрідніші. Молодята запевнили, цей день запам’ятають назавжди. Вони побралися, щоб разом мурувати нову Україну, бо хочуть, щоб і Полінка, і всі майбутні їх діточки щасливо жили у вільній незалежній європейській державі. Вони дякують всім, хто допоміг втілити їхню мрію про чудову шлюбну церемонію у життя.

А творча група нашої редакції також на цьому святі піднімала келихи за щастя молодих і кричала «Гірко!».

Олександра Воронцова, Олександр Максимов(фото)