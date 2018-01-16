Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 09:35

Три роки тому в Донецькому аеропорті стався справжній апокаліпсис. Із задубілими від холоду і бруду пальцями, засмальцьовані і виснажені, з пекучими ранами

захисники України вистояли і не відступили... Своїм героїзмом, своєю кров'ю, ціною власного життя вони навічно увійшли в історію утвердження Української Держави. Світла пам’ять всім загиблим Героям і тим, хто вижив у тому пеклі!

22 січня, о 17.40, в запорізькому кінотеатрі ім. Довженка відбудеться показ повнометражного документального фільму Леоніда Кантера і Івана Яснія про захисників Донецького аеропорту «Добровольці Божої чоти», повідомив запорізький кіборг В'ячеслав Зайцев. Вхід за благодійними внесками на лікування дитини бійця 23 ОМПБ Кінострічка «Добровольці Божої чоти» - історія творення української армії, вона про братерство, подвиги і … зраду. Історія боягузтва та героїзму. Історія добровольців, які з вірою у Бога та Україну поклали душу й тіло за нашу свободу», - таку головну ідею реалізували у своїй картині автори фільму. Фактично, це документальне кіно- історія народження, творення і гартування нової української армії. Робота над фільмом почалася зі зйомок Добровольчого корпусу, але коли режисер потрапив в аеропорт, зрозумів, що там всі добровольці. Леонід Кантер знімав в аеропорту, а Іван Ясній - в Пісках. Найскладнішим під час роботи для Леоніда Кантера було «не виключити камеру в критичні моменти, а продовжувати знімати».