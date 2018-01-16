Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 09:39

Натомість, коли в Оріхові перебувала делегація НСЖУ на чолі з головою Спілки Сергієм Томіленком і лідерам депутатських фракцій було передано колективний

лист-звернення з проханням забезпечити виконання вимог Закону, депутати цей лист проігнорували. А голова РДА Максим Проценко заявив на сесії, що журналісти, які приїздили на захист редакції – є «замовними».

«Обласна влада поінформована про усі випадки неналежного виконання заходів, передбачених Законом України «Про реформування державних і комунальних засобів масової інформації». Але жодних важелів впливу на органи місцевого самоврядування та депутатські корпуси будь-яких рад законом не передбачено… Що стосується М.Г. Проценка, голови районної державної адміністрації, то він є також і депутатом районної ради, і на сесіях районної ради він виступає як депутат райради. Якщо Ви вважаєте, що його виступ на сесії райради містить ознаки образи Вашої честі та гідності як людини чи як журналіста, то відповідно до норм діючого законодавства, Ви маєте право звернутись з відповідним позовом до суду…» – ідеться у відповіді Запорізької ОДА за підписом заступника голови обласної державної адміністрації Едуарда Гугніна.

– Запорізька ОДА визнає, що занепокоєна, що в регіоні «відверто саботують прийняття рішень щодо роздержавлення комунальних районних ЗМІ». Але впливати на свого голову Оріхівської РДА Максима Проценка, який тисне на місцеву газету «Трудова слава», а журналістів, що стають на захист колег, називає «замовними», не збираються. Бо ж ображає журналістів пан Проценко не як голова РДА, а як член партії «Солідарність» та депутат районної ради.

Такими цинічними відписками посадовці лише провокують тиск на маленькі місцеві редакції, – коментує відповідь пана Гугніна голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо, наприкінці жовтня НСЖУ оприлюднила звернення до Президента України Петра Порошенка з вимогою дати політичну оцінку діям посадовців місцевої влади в Оріхові Запорізької області й доручити розглянути питання щодо звільнення з посади голови Оріхівської райдержадміністрації Максима Проценка за свідоме блокування Закону про реформування друкованих ЗМІ.