Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 09:43

В умовах погіршення погодних умов в прибиранні Запоріжжя від снігу взяли участь понад півтори тисячі осіб. Були задіяні 195 одиниць техніки як комунальних, так

і промислових підприємств. Про це доповіли сьогодні міському голові Володимиру Буряку під час апаратної наради.

Нарада була присвячена результатам роботи з прибирання міста від снігу, обробки доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних та прибудинкових територій антиожеледними матеріалами. У ньому взяли участь заступники міського голови, керівники профільних департаментів, районних адміністрацій, комунальних підприємств, керуючих компаній.

Учасники заходу відзвітували про виконані 15 січня, а також в ніч з 15 на 16 січня роботах. Про ситуацію в районах Запоріжжя поінформували голови районних адміністрацій міської ради.

В цілому ситуація в районах міста з прибиранням територій нормальна і постійно контролюється. Проблем з проїздом по дорогах, розчищенням тротуарів, внутрішньоквартальних та прибудинкових територій немає. Комунальники продовжують працювати на закріплених територіях, реагуючи на актуальні заявки.

- Нагадую, що головне питання у нас це навіть не дороги. З цим більш-менш нормально. Головне питання - тротуари. Очищення їх від снігу, посипання. Особливо це важливо в той період, коли температура буде постійно змінюватися з мінусової на плюсову, і назад. Не можна допустити утворення ожеледі, що може привести до зростання травматизму серед городян, - зазначив Володимир Буряк.

Заступник міського голови Олексій Бородай повідомив, що прибирання міста знаходиться на постійному контролі профільних департаментів. Так фахівці департаменту з управління житлово-комунальним господарством постійно контролюють прибирання прибудинкових територій від снігу. Про виявлені недоліки інформуються керуючі компанії, які усувають недоробки.

Начальник КП «ЕЛУАШ» Дмитро Пархоменко розповів, що в нічний час дороги також продовжували в міру необхідності обробляти антиожеледними матеріалами. Перш за все, на спусках, підйомах, поворотах, найбільш завантажених ділянках. Для цього використовується піско-соляна суміш з солі та гранітного відсіву. Всі закуплені антиожеледні матеріали сертифіковані і відповідають стандартам.

- За прогнозом вночі знову очікується сніг. До цього потрібно бути готовим, щоб оперативно відреагувати на погіршення погодних умов Всі комунальні служби продовжують працювати в посиленому цілодобовому режимі, - заявив Володимир Буряк.