Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 09:52

Працівники поліції ювенальної превенції провели рейд по торгівельним закладам Приазовського району. Під час відпрацювання працівники ювенальної превенції Приазовського

відділення поліції провели профілактичні бесіди із працівниками торгівлі, зокрема адміністраторами та продавцями магазинів, кіосків і закладів харчування.

Правоохоронці нагадали про відповідальність за порушенням норм чинного законодавства України у сфері продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Окремо, поліцейські зупинились на відповідальності за продаж таких товарів дітям.

Всього у 2017 році працівники поліції Головне управління Національної поліції в Запорізькій області склали 80 адміністративних протоколів за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами).

Відділ комунікації поліції Запорізької області