Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 19:06

В прес-центрі Запорізької обласної організації НСЖУ за круглим столом обговорили проблеми реформування суспільного теле- і радіомовлення. Активну участь у заході, окрім журналістів, взяли представники 23-х громадських організацій та волонтерських об’єднань області. До активних дій їх спонукала кричуща ситуація, яка склалася у Запорізькій філії ПАТ НСТУК внаслідок процесу реформування. Адже в результаті оголошеної центром «оптимізації» відбувається фактична «ліквідація» важливого для регіону ЗМІ. Бо передбачається скорочення персоналу на 67%( в їх числі, технічних працівників і пенсіонерів), а також , відповідно, скорочення ефірного часу мовлення до 10,5 годин та існуючих телевізійних і радіопрограм з місцевим контентом.

Нещодавно обрана на конкурсі продюсерка «оновленої» ТРК Наталя Андрєєва, розповідаючи про зміни та найближчі перспективи, які принесе реформування, зазначила, що працівники, яких скорочення не торкнеться, перейдуть на співпрацю за цивільно-правовими угодами. Втім, як зазначили представники трудового колективу, питання про нові трудові відносини, не врегульовані. Як і не мають реально окреслених перспектив популярні і вкрай потрібні регіону, наближеному до зони військових дій проти «руського миру», програми культурологічної, соціальної, політичної тематики, а також такі,що висвітлюють важливі питання промисловості, підприємництва, аграрної сфери. На відкуп новостореної філії ще одного, як виявляється, центрального ТРК, залишаються поки що лишень щоденні новини та ранкове мовлення. У подальшому ефір буде створюватись на основі медійних проектів, відібраних Києвом в результаті конкурсів. Втім, допоки про такі куонкурси нічого не оголошено, а «сраті» програми зникнуть з ефірів вже найближчим часом… Хто заповнить вакуум? Питання допоки риторичне, стосовно українського медіа. Втім, «руський мир» не спатиме. Бо природа не терпить пустоти. Вільний від українського і запорізького конткнту ефір заповниться аж ніяк не програмами патріотичної тематики. У нашого ворога, який агресивно зайшов на Донбас саме завдяки активності в ефірі, вистачить ресурсів, щоб зайняти і запорізький спочатку ефір, а згодом…

Та не будемо «вангувати» про погане. Профспілка телекомпанії звернулась до Центрального комітету професійної спілки працівників культури України стати на захист колективу, аби) запобігти масовим звільненням, що суперечить законодавству, висловивши пропозиції щодо збереження існуючих соціально спрямованих, культурологічних, історичних, патріотичного звучання, національних спільнот.

Запорізьку громаду бентежить і ситуація навколо абсолютно невмотивованого переселення запорізького радіо зі спеціально налагоджених приміщень, де воно існує з 1967 року, в підсобні, непристосовані до роботи приміщення. Демонтаж одній із студій вже розпочато без попереджень на підставі якогось не зовсім зрозумілого наказу, де навіть не визначена причина такого руйнування важливого стратегічного об’єкту

Свою позицію та занепокоєння таким станом речей раніше вже висловили Національна спілка журналістів України та Запорізька обласна організація НСЖУ, надіславши на адресу керівництва суспільного мовника відповідні звернення. Однак, жодної реакції з боку реформаторів не надійшло.

Тому журналістська спільнота області поділяє занепокоєння громадських організацій та колективу теле-радіожурналістів ситуацією, що склалася в нашій прифронтовій області в цій доволі важливій сфері. Дискусія підняла багато питань щодо тривожних та небезпечних наслідків, які можуть виникнути у нестабільному громадському просторі, якщо необережно знищувати суспільного мовника як інструмент інформаційної безпеки.

У виступах учасників круглого столу йшлося також про необхідність проведення більш жорсткої державної політики українізації, особливо в умовах війни.

В результаті обговорення учасники заходу – громадські організації та інституції прийняли рішення про взяття під громадський контроль і вплив процес реструктуризації суспільного теле та радіомовлення, випрацювати механізм їхнього соціального захисту.

Закликаємо депутатів Запорізької обласної ради також долучитися до вирішення проблеми реформування Запорізької допоки обласної ТРК. Звертаємо увагу, шановні народні обранці, що це питання – у сфері вашої зони відповідальності. Адже, принаймні, будівлі обласного телебачення і радіо – це власність обласної громади.

«Запорізька правда» ретельно слідкуватиме за перебігом подій та інформуватиме своїх читачів про результати дій у цьому напрямку, в тому числі, і Запорізької обласної ради.

Олександра Воронцова