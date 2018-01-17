Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 19:13

Робота міських служб в умовах зими, розчищення територій від снігу, обробка антиожеледними матеріалами знаходиться на постійному контролі міського голови Володимира Буряка. Сьогодні вранці міський голова об'їхав райони міста, щоб проконтролювати результати роботи комунальників. Після цього Володимир Буряк зібрав керівників профільних служб, які відзвітували про роботу в ніч з 16 на 17 січня.

- В черговий раз зазначу, що проблем з прибиранням доріг, зупинок громадського транспорту немає. Комунальне підприємство «ЕЛУАШ» працює в посиленому режимі, виконуючи поставлені завдання, особливих зауважень немає. Є певне відставання з внутрішньоквартальними територіями. Необхідно більше уваги приділити тротуарам. Це все робочі питання, які необхідно вирішувати в першу чергу, - сказав Володимир Буряк.

Відзначимо, з 16 на 17 січня в Запоріжжі знову йшов сніг. Снігопад почався близько 21:00. Відразу ж після цього на міські магістралі вийшла посипальна техніка «ЕЛУАШ», яка обробляла дороги антиожеледними матеріалами. Відповідно до технології це дозволяє не допустити виникнення криги на дорогах. З 16 на 17 січня було використано більше тисячі тонн піско-соляної суміші. Близько 22:45 16 сiчня «елуашівці» перейшли до механічного прибирання доріг.

З 2 години ночі 17 січня розпочалася розчищення внутрішньоквартальних територій з використанням техніки «Запоріжремсервіса». З 5 ранку для прибирання, посипання прибудинкових територій вийшли двірники керуючих компаній і КП «Запоріжремсервіс».

- Вже ввечері можливе потепління, що призведе до танення снігу. Це означає, що вже зараз необхідно приділити підвищену увагу розчищенню дощоприймальників, щоб не допустити виникнення підтоплень на дорогах, тротуарах. Тала вода повинна вільно потрапляти в зливову каналізацію, не створюючи незручностей автомобілістам та пішоходам, - заявив Володимир Буряк.